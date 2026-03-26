ONLINE: Česko - Irsko 0:0. Hosté trefili břevno, další velká šance po rohu
Velký večer je tu! Čeští fotbalisté proti Irsku vstupují do baráže kvalifikace o mistrovství světa. Pokud se chtějí dostat na letní šampionát v Severní Americe, potřebují přejít přes dva soupeře. V případě dnešního úspěchu se o pět dní později utkají s lepším z dvojice Dánsko - Severní Makedonie. Premiéru v roli hlavního trenéra reprezentace absolvuje Miroslav Koubek. Zvládnou Češi udělat první krok? ONLINE přenos ze zápasu na stadionu v Edenu sledujte od 20.45 na iSportu.
Základní sestava Česka: Kovář - Holeš, Hranáč, Krejčí - Coufal, Provod, Darida, Šulc, D. Jurásek - Schick, Chorý.
V základní sestavě českých fotbalistů chybí nedávný kapitán Tomáš Souček. Záložník West Hamu od listopadu 2021 nehrál v soutěžním zápase od začátku jen předloni na podzim proti Gruzii, kdy scházel kvůli trestu za žluté karty. Nový trenér české reprezentace Miroslav Koubek vsadil při své premiéře na velmi ofenzivní sestavu s dvěma útočníky Tomášem Chorým a Patrikem Schickem.
V zahajovací jedenáctce podle očekávání nechybí někdejší kapitán Vladimír Darida, který se na baráž vrátil do národního mužstva po téměř pěti letech. Spolu s ním bude ve středu zálohy operovat Lukáš Provod, jedna z ofenzivních opor Pavel Šulc by podle zveřejněné grafiky měl hrát výše vedle Schicka.