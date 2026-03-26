ONLINE: Česko - Irsko. Reprezentace vstupuje do baráže o MS, zvládne první krok?
Velký večer je tu! Čeští fotbalisté proti Irsku vstupují do baráže kvalifikace o mistrovství světa. Pokud se chtějí dostat na letní šampionát v Severní Americe, potřebují přejít přes dva soupeře. V případě dnešního úspěchu se o pět dní později utkají s lepším z dvojice Dánsko - Severní Makedonie. Premiéru v roli hlavního trenéra reprezentace absolvuje Miroslav Koubek. Zvládnou Češi udělat první krok? ONLINE přenos ze zápasu na stadionu v Edenu sledujte od 20.45 na iSportu.
Český tým usiluje o teprve druhý postup na světový šampionát v samostatné historii, mezi elitou se představil jen v roce 2006 v Německu. Play off o MS reprezentace hraje počtvrté. Uspěla jen v listopadu 2005 proti Norsku, kdy se baráž hrála ještě dřívějším systémem na jeden dvojzápas. Naposledy před čtyřmi lety vypadla v semifinále play off ve Švédsku po porážce 0:1 po prodloužení.
Ostrované čekají na účast na světovém šampionátu ještě déle, a to od roku 2002. Český tým má značnou výhodu domácího prostředí, kde od září 2022 už 16 zápasů po sobě neprohrál.