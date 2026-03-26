Slováci v baráži o MS podlehli Kosovu 3:4, trefa Haraslína nestačila. Dánsko uspělo
Fotbalisté Dánska v semifinále play off kvalifikace o postup na mistrovství světa deklasovali 4:0 Severní Makedonii. Ve finále se utkají s vítězem duelu Česko - Irsko, který se za stavu 2:2 prodlužuje. Roli favorita potvrdili doma také Italové výhrou 2:0 nad Severním Irskem, naopak Slovensko podlehlo 3:4 Kosovu. Švédsko díky hattricku Viktora Gyökerese porazilo 3:1 Ukrajinu, Polsko po obratu zdolalo 2:1 Albánii. Turecko zvítězilo 1:0 nad Rumunskem, zápas Wales - Bosna a Hercegovina dospěl do prodloužení (1:1).
Ve finále se utkají Švédsko s Polskem a Kosovo s Tureckem, na další dvě dvojice se čeká. Závěrečná barážová utkání, v nichž se rozhodne o posledních čtyřech evropských účastnících turnaje v USA, Kanadě a Mexiku, jsou na programu v úterý.
Dánsko rozhodlo třemi góly mezi 49. a 59. minutou. Skóre otevřel z dorážky Damsgaard a následně se v rychlém sledu dvakrát prosadil Isaksen. Čtyřiadvacetiletý křídelník Lazia Řím potvrdil skvělou bilanci v reprezentaci, v 15 utkáních dal sedm branek. Střelecký účet uzavřel Nörgaard.
V prvních poločasech napříč všemi zápasy padlo minimum branek, v utkání Slovensko - Kosovo ale viděli diváci na Tehelném poli hned tři. Domácí vedli 2:1 zásluhou gólu kapitána pražské Sparty Haraslína, jenž v 45. minutě skóroval z přímého kopu.
Kosovo ale ve druhém dějství bleskově otočilo skóre a nadále může snít o premiérové účasti na velkém turnaji. Nejprve se prosadil hlavou Asllani a po hodině hry se trefil z přímého kopu i Muslija. V 72. minutě zvýšil Hajrizi, Strelcův kontaktní gól ze čtvrté minuty nastavení přišel pro Slováky pozdě.
Italové chyběli na posledních dvou mistrovstvích světa, na rozdíl od roku 2022 a porážky se Severní Makedonií dnes ale první krok v baráži zvládli. Strůjcem vítězství byl záložník Tonali, jenž první branku v 56. minutě sám vstřelil a druhou připravil Keanovi.
Turecko zužitkovalo herní převahu v 53. minutě, kdy Güler dalekonosným pasem našel za obranou Kadioglua a ten zblízka zakončil. Krajní bek nebo záložník Brightonu vstřelil první gól ve svém 42. soutěžním startu v sezoně. Osmdesátiletý rumunský kouč Lucescu se tak nestane nejstarším trenérem historie MS.
Švédský kanonýr Gyökeres se ve čtyřech zápasech v kvalifikační skupině neprosadil, dnes si to ale ve Valencii vynahradil třemi góly do sítě Ukrajiny. Útočník Arsenalu už v šesté minutě zužitkoval Nygrenovu přihrávku před bránu a po změně stran zvýšil obstřelem a proměněnou penaltou. V nastavení zmírnil porážku Ponomarenko.
O polský obrat proti Albánii se po přestávce postarali dva nejzkušenější hráči týmu. V 63. minutě srovnal po rohu Lewandowski, na kterého navázal přízemním volejem Zieliňski.