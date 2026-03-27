Češi v euforii: všichni na Klímiče! Dojatý Nedvěd slavil s týmem, vzácná návštěva v kabině

Koubek zabil Daridu, Češi to zlomili silou, tahoun Krejčí a antivýkon Chorého. Jak na Dánsko? • Zdroj: iSport.cz
Pavel Šťastný
Kvalifikace MS fotbal 2026
Až poslední střela spustila euforii v Edenu. Čeští fotbalisté přemohli v semifinále baráže o postup na mistrovství světa Irsko až v penaltovém rozstřelu. Fanoušci vyvolávali zejména dva hrdiny – brankáře Matěje Kováře a útočníka Jana Klimenta. Postupně došla řada i na nového kouče Miroslava Koubka. Program MS ve fotbale ZDE>>>

Centrem bezprostředních oslav se stal prostor kolem rohového praporku. Kliment, který proměnil pátý pokutový kop národního týmu, se postavil čelem k půlící čáře a čekal, až ho zavalí ostatní spoluhráči. Dokonce se přidali i podavači míčů.

„Hned jsme vtrhli na Klímiče a Kovu. Byla to velká radost a euforie, mohli jsme slavit přímo pod naším kotlem fanoušků, což bylo super,“ líčil nadšeně kapitán Ladislav Krejčí.

Napětí na stadionu postupně stoupalo. Ve chvíli, kdy Kovář chytil první penaltu Irů, jeden z fanoušků se dostal za reklamní panel na hrací plochu. Pořadatelé okamžitě zasáhli a dotlačili ho zpátky tam, kam patří. A následně odvedli ze stadionu.

Obrovské chvění nastalo v Edenu po druhém úspěšném zákroku Kováře, který chytá pravidelně v PSV. Vše dokonal Kliment, po jehož ráně za záda Kellehera propukla radost i u postranní čáry před lavičkou domácího mužstva.

Na Pavlu Nedvědovi, generálním manažerovi národního týmu, bylo mimořádně vidět, jak se mu ulevilo. Nejprve si užil oslavy spolu s trenérem Miroslavem Koubkem a dalšími, postupně jim pogratuloval. Až nakonec osamoceně ustoupil a až s dojatým výrazem se aspoň na chvíli skryl pod plastovou stříškou.

Vylezl znovu až ve chvíli, kdy Krejčí a spol. obcházeli stadion. Na trávníku se postavil vedle Koubka a Adolfa Šádka, jednoho z členů výkonného výboru fotbalové asociace a zároveň šéfa plzeňské Viktorie. Už možná spřádali plány, jak vyzrát na Dány, dalšího soupeře v boji o postup na mistrovství světa.

Před finálem baráže přišli mužstvo povzbudit do kabiny i předseda FAČR David Trunda a prezident Petr Pavel. „Nálada v šatně je skvělá, byl tam i pan prezident, viděl jsem ho šťastného. Jsem rád, že máme takovou podporu, fotbal může spojit lidi z celého segmentu,“ řekl záložník Tomáš Souček v rozhovoru pro ČT sport.

