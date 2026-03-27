Češi v euforii: všichni na Klímiče! Nedvěd slavil s týmem, do kabiny přišel i prezident
Až poslední střela spustila euforii v Edenu. Čeští fotbalisté přemohli v semifinále baráže o postup na mistrovství světa Irsko až v penaltovém rozstřelu. Fanoušci vyvolávali zejména dva hrdiny – brankáře Matěje Kováře a útočníka Jana Klimenta. Postupně došla řada i na nového kouče Miroslava Koubka.
Centrem bezprostředních oslav se stal prostor kolem rohového praporku. Kliment, který proměnil pátý pokutový kop národního týmu, se postavil čelem k půlící čáře a čekal, až ho zavalí ostatní spoluhráči. Dokonce se přidali i podavači míčů.
„Hned jsme vtrhli na Klímiče a Kovu. Byla to velká radost a euforie, mohli jsme slavit přímo pod naším kotlem fanoušků, což bylo super,“ líčil nadšeně kapitán Ladislav Krejčí.
Napětí na stadionu postupně stoupalo. Ve chvíli, kdy Kovář chytil první penaltu Irů, jeden z fanoušků se dostal za reklamní panel na hrací plochu. Pořadatelé okamžitě zasáhli a dotlačili ho zpátky tam, kam patří. A následně odvedli ze stadionu.
Obrovské chvění nastalo v Edenu po druhém úspěšném zákroku Kováře, který chytá pravidelně v PSV. Vše dokonal Kliment, po jehož ráně za záda Kellehera propukla radost i u postranní čáry před lavičkou domácího mužstva.
Na Pavlu Nedvědovi, generálním manažerovi národního týmu, bylo mimořádně vidět, jak se mu ulevilo. Nejprve si užil oslavy spolu s trenérem Miroslavem Koubkem a dalšími, postupně jim pogratuloval. Až nakonec osamoceně ustoupil a až s dojatým výrazem se aspoň na chvíli skryl pod plastovou stříškou.
Vylezl znovu až ve chvíli, kdy Krejčí a spol. obcházeli stadion. Na trávníku se postavil vedle Koubka a Adolfa Šádka, jednoho z členů výkonného výboru fotbalové asociace. Už jmožná spřádali plány, jak vyzrát na Dány. S nimi se Česko utká o postup na mistrovství světa v úterý na Letné.
Do kabiny přišel nakonec povzbudit i prezident Petr Pavel. „Nálada v šatně je skvělá, byl tam i pan prezident, viděl jsem ho šťastného. Jsem rád, že máme takovou podporu, fotbal může spojit lidi z celého segmentu,“ řekl záložník Toomáš Souček v rozhovoru pro ČT sport.