Souček v úplně nové roli: Můžou mi vzít pásku, ne srdce. Byla to spíš politika
Z kapitána se stal náhradník. Bylo to nečekané, možná až riskantní. Tomáš Souček, dlouho reprezentační jistota ve středu zálohy, nakonec nastoupil v baráži o fotbalové mistrovství světa proti Irsku (2:2, 4:3 na penalty) do druhé půle a solidním výkonem přispěl k obratu. „Jsem rád, že se to zvládlo. To je hlavní," zdůraznil 31letý hráč v rozhovoru pro ČT sport.
Přesto byla ze Součka cítit hořkost. Po pěti letech přijel na reprezentační sraz v úplně jiné pozici. Přišel o kapitánskou pásku, kterou mu sebral výkonný výbor fotbalové asociace. Příčinou se stal průšvih po listopadovém kvalifikačním utkání proti Gibraltaru (6:0).
„Nebylo to o mně a o týmu, to byla spíš nějaká politika. Chtěl jsem pomoct klukům, hraju pro Česko. Můžou mi vzít pásku, nemůžou mi vzít srdce. Tak jsem šel do tohoto srazu, chtěl jsem pomoci klukům,“ líčil Souček.
Utkání proti Irsku začal na lavici. Přitom naposledy chyběl v ostrém utkání v základní sestavě před pěti lety proti Estonsku, kdy byl Jaroslavem Šilhavým vynechán kvůli karetní hrozbě před baráží o předchozí světový šampionát v Kataru.
Ve středu zálohy nastoupil navrátilec Vladimír Darida společně s Lukášem Provodem a Pavlem Šulcem. To úplně nefungovalo, proto se Souček dostal na hrací plochu už po prvním poločase. Hráč anglického West Hamu vyztužil střed hřiště, pohyboval se níž a přispěl k výkonnostnímu zlepšení. Byť v prodloužení nedal velkou šanci. „Přišel jsem s nějakými pokyny, oni hodně kopali a občas jsme se přizpůsobili. Mohli jsme dát balon víc na zem. Není to o kráse fotbalu, ale o tom být pevný,“ vyprávěl Souček.
Nakonec sehrál jednu z důležitých rolí. „Velký respekt k němu, neměl to vůbec jednoduchý,“ líčil obránce Ladislav Krejčí, nový kapitán národního týmu. „Mrzelo mě, jak situace celkově dopadla. Ale klobouk dolů před Sukem, prokázal velkou profesionalitu během celého srazu. Mohl se chovat úplně jinak, ale ukázal, jaká je osobnost a charakter. Měl pořád hlavu nahoře, a když jsme ho potřebovali, tak přišel a je součástí toho, co jsme dokázali. Děkuju jemu a všem.“
Souček uspěl v penaltovém rozstřelu, když proměnil druhý pokus českého mužstva. „Musím ale pochválit všechny střelce penalt a Kovyho, je to týmový výkon,“ chválil 31letý záložník brankáře Matěje Kováře, který zneškodnil hned dva pokutové kopy soupeře.
Češi po poslední střele útočníka Jana Klimenta propadli do euforie, oslavili postup do finále baráže o postup na mistrovství světa, kde se střetnou v úterý na letenském stadionu s Dánskem. „Nálada v šatně je skvělá, byl tam i pan prezident, viděl jsem ho šťastného. Jsem rád, že máme takovou podporu, fotbal může spojit lidi z celého segmentu,“ radoval se Souček.
