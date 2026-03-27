Koubek: Šel jsem do rizika. Vysvětlil, proč posadil Součka, ocenil podporu prezidenta
Úspěšný nervák s penaltovým postupem přes Irsko hodnotil Miroslav Koubek (74) už hodně po půlnoci. Se spokojeným výrazem ve tváři přiznal, že v barážovém utkání o světový šampionát šel do rizika, když na lavičce zůstal Tomáš Souček. Zkušený kouč v premiéře na lavičce českého národního týmu oslavil důležitou výhru, po zápase ve vyprodaném Edenu zmínil i návštěvu prezidenta Petra Pavla v kabině. Přitom domácí tým nezačal vůbec dobře a dotahoval stav 0:2…
Berete na sebe špatný první poločas?
„Nevím, na co úplně narážíte… Dostali jsme dvě hloupé branky, to je pravda. Z věcí, na které jsme se u Irska připravovali. Hážou dlouhé auty, přetažené standardky. Bohužel jsme to nezvládli, to mě mrzí. Inkasované góly byly zbytečné a laciné. Jinak měl zápas očekávaný průběh, soupeř potvrdil atributy, které má ve hře. Silná soubojová složka, hraje ve vysokém tempu s rychlými přechody do útoku. V prvním poločase a možná celý zápas jsme byli v osobních soubojích trošku slabší. V tom je Irsko dominantní, vynikající. Byla to bitva, válka, jak jsem předpokládal před zápasem, pro nás s dobrým koncem. Naše mužstvo má vysokou bojovou morálku, utkání vydřelo. Nebylo to bez chyb, pořád je to syrové. Jsem u mužstva krátce, jsou tady systémové věci, musí si to sednout. Ale tenhle první krok nás posílí.“
Co jste prožíval v tak vypjatém zápase za emoce?
„Nazval bych to epickou bitvou se vším všudy, bylo to utkání jako řemen. Představoval jsem si, že budeme víc na míči, trošku klidnější na balonu a dokážeme ho i víc udržet. Soupeř na nás neustále vytvářel enormní tlak, dorazy, intenzitou. Prohrávali jsme souboje, v tom spokojnost není. Počítá se výsledek, máme prostor pro zlepšení. Byla to velká bitva, já si představuji od nás ještě větší hernost.“
Pomohl týmu poločasový příchod Tomáše Součka?
„Pomohl obratu. Vysvětlím naše záměry. Chtěli jsme být lepší na balonu než Irové. Vláďa Darida má velmi dobré schopnosti v zakládání útoků a ve výstavbě hry. V žádném případě mě nezklamal. Měl speciální úkol - eliminovat výstupy Parrotta do meziprostoru tak, aby Hranáč nemusel stát vždycky za ním. Pohyboval se v pozicích, kde na něj navazoval. Tohle plnil dobře, Parrott se do ničeho nedostal, že dal penaltu, to je jiné téma. Byly tam asi dva, tři prohrané souboje. Tomáš přišel na hřiště s úkolem dál držet střed. S ním a se Štěpánem Chaloupek jsme o poločase chtěli zvednout výšku mužstva, nakonec jsme se prosadili ze standardek. Vím, že jsem šel do rizika, chtěl jsem od týmu větší hernost. Věřil jsem, že Iry můžeme více přehrávat. Vláďa šel dolů v momentě, kdy jsme prohrávali a zvolili navýšení sestavy.“
V národním týmu jste první trenér, kdo zdravého Součka posadil. Jak jste s ním o tom před zápasem mluvil?
„Samozřejmě jsme si to vysvětlili, přijal to jako profesionál, všechno v pohodě.“
Proč jste zvolili strategii se dvěma útočníky?
„Hodnotí se víc věcí, podle kterých se hráčům daří. Viděli jste někdy takhle bojovat Patrika Schicka? Já ještě ne. Není to vždycky o nějaké kombinaci, ale také o tlaku na soupeře. Někdy nám to bylo odebráno, pískaly se fauly, které jsem ani neviděl. Věřil jsem, že jsme schopní vysokými hráči udělat tlak na soupeře, i do vysokých irských stoperů. Útočníci dělali špinavou práci, snažili se soupeře rozbít. Ne vždycky se to dařilo. Tomášovi pískal rozhodčí skoro každý kontakt, šlo to proti nám.“
Půjdete v úterý na Dánsko se změnami v sestavě?
„Musím říct, že střídání se nám celkem vydařila. Domnívám se, že jsme na vývoj zápasu dokázali reagovat. Když máte na srazu 22 hráčů, logicky máte zamotanou hlavu. Nevěděli jsme, jak to bude s Pavlem Šulcem, počítali jsme s rezervou. Na základě výkonů v Americe jsme se rozhodli pro Pavla Buchu, pozvali jsme ho, aby byl s mužstvem. Možná je to jiná cesta než u národního týmu předtím. Šel jsem se sestavou na Irsko do rizika, postavil ji maximálně ofenzivně, nechtěl jsem ji od začátku úplně silovou. Když jsme zjistili, že je potřeba zareagovat, tak jsme zareagovali.“
Oceníte mentální výkon týmu?
„Určitě musím před mužstvem smeknout. Prokázali jsme odhodlání, v žádném momentě se nevzdáváme. Prohrávat nula dva je na mezinárodním poli skoro neřešitelná věc a my ji vyřešili.“
Co se dělo po takové výhře v šatně?
„Přišel pan prezident, téhle podpory si nesmírně vážíme. Přišel s tím, že jsme udělali celému národu radost, přejeme si to dotáhnout. Je to velká morální opora, projevení zájmu o nás, o český fotbal, je to úžasná věc. Děkujeme za to. Musím zmínit i diváky, dokázali jsme se spojit. Pomohli nám po nešťastné události z posledního zápasu. Chtěli jsme jim to vrátit.“