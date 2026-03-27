Krejčí se těšil na rodinu, chválil Součka a popsal změny: Nepůjde to lusknutím prstů
Etapu kapitána fotbalové reprezentace začal báječně. Ladislav Krejčí zařídil v první půli pokutový kop pro Patrika Schicka, vyrovnávacím gólem poslal utkání do prodloužení a nakonec úspěšně načal postupový penaltový rozstřel. „Pocity jsou skvělé,“ vyprávěl obránce po čtvrteční výhře nad Irskem (2:2, 4:3 na penalty). Česko si zahraje finále baráže o mistrovství světa v úterý proti Dánsku. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Jaké byly bezprostřední oslavy?
„Na hřišti jsme se hned vrhli na Klímiče (Klimenta) a Kovu (Kováře). Byla to velká radost a euforie, mohli jsme slavit před naším kotlem, což bylo super.“
Před rozhovorem jste vyndal z bundy telefon a ťukal do klávesnice. Reagoval jste už na gratulace?
„Psal jsem rodině, kde jsou, abych za nimi mohl jít. Dlouho jsem je neviděl a už se na ně těším.“
Určitě budou pyšní, že jste dovedl reprezentaci k postupu jako kapitán. Co to pro vás znamená?
„Je to určitě čest, ale takhle nad tím nepřemýšlím. Předvedli jsme skvělý týmový výkon, který nás dovedl k vítězství. A tak to všichni taky bereme. Jsem nejvíc šťastný a rád, když to vidím i na tvářích v kabině. Je to takový impulz, který jsme potřebovali.“
Přitom jste nezačali ideálně.
„Start nebyl moc dobrý. Trvalo nám, než jsme se do toho dostali. To je normální v novém systému, to se může stávat. Řekli jsme si i na začátku zápasu, že takové pasáže můžou nastat. Co ale nemůže chybět, je náš přístup, oddanost a bojovnost za každé situace. To jsme předvedli až do poslední chvíle, za což jsme byli odměnění. V loterii na konci se pak překlopilo štěstí na naši stranu.“
Co se vám ale honilo hlavou, když jste dostali dva góly do třiadvaceti minut?
„Věřil jsem. Bylo furt brzo a hned jsme dali gól (Schick proměnil penaltu). To nám pomohlo, dostali jsme se na kontakt. I v kabině o poločase jsme si říkali, že není nic ztracené. Viděli jsme, že se do nich můžeme dostat a je jenom otázka času, kdy se nám něco podaří.“
Nakonec jste srovnal skóre v závěru základní hrací doby po rohovém kopu od Michala Sadílka. Šlo o nacvičený signál na přední tyč?
„Byla to trochu improvizace, protože jsme protočili hráče, které jsme měli na signály. Jen jsme si řekli, že se trochu přesuneme. Sáďu sleduju a vím, jak skvělé statistiky má v lize. Tak jsem dal na intuici a on to skvěle sehrál.“
Jak jste fungovali v novém systému pod trenérem Miroslavem Koubkem?
„Hráli jsme v rozestavení 5-3-2, kdy jsme se snažili zabíhat za obránce, jenže stáli fakt v dobrém bloku. Hra tak někdy vypadala pomaleji, protože jsme čekali na volné prostory a možné centry dovnitř, což se nám ale úplně nedařilo.“
Snažili jste se reagovat?
„Měli jsme variantu B, že budou lítat balony od nás stoperů, což taky nebylo ideální. Jsme ale v novém procesu, nepůjde to lusknutím prstů. Důležitý byl hlavně náš přístup, nenechali jsme si to otrávit tím, že nám to nevycházelo. Pořád jsme věřili, že to dopadne jinak.“
Změna přišla po první půli i ve středu hřiště, kam se postavil dnes už bývalý kapitán Tomáš Souček. Co říkáte na jeho výkon?
„Byl skvělý, velký respekt k němu. Neměl to vůbec jednoduché, mrzelo mě, jak situace celkově dopadla. Klobouk dolů před ním, jakou profesionalitu prokázal během aktuálního srazu. Mohl se chovat úplně jinak, ale ukázal, jaká je osobnost, charakter a velký hráč. Respekt před ním, že měl pořád hlavu nahoře, a když jsme ho potřebovali, tak přišel a byl součástí toho, co jsme dokázali. Děkuju jak jemu, tak všem v týmu.“
Navíc se nedostal do základní sestavy, což zřejmě těžko kousal…
„Přesně tak. A tohle ukazuje na jeho velikost, protože potom jde i na penaltu a promění ji. Klobouk dolů, jsem za něj rád a doufám, že to pomůže i našemu týmovému pojetí.“
V úterý se střetnete v klíčovém zápase v boji o mistrovství světa v Americe proti Dánům. Co od nich očekáváte?
„Neskutečnou kvalitu. Víme, jaké hráče mají a v jakých klubech nastupují. Bude to rozdílný zápas, budou hrát jiným stylem než Irsko, musíme se přizpůsobit, ale zároveň dát do toho charakterové věci, které nás dostaly přes Irsko. A třeba ještě něco navíc.“