Předplatné

Měl jít na penalty, místo toho skončil v bezvědomí. Irský smolař strávil noc v nemocnici

Video placeholder
Koubek zabil Daridu, Češi to zlomili silou, tahoun Krejčí a antivýkon Chorého. Jak na Dánsko? • Zdroj: iSport.cz
Sammie Szmodics zůstal ležet na trávníku, do akce museli zdravotníci
Tomáš Souček proměnil důležitou penaltu
66
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Irský záložník Sammie Szmodics, který ve čtvrtečním semifinále play off fotbalového mistrovství světa v Edenu po kolizi se Štěpánem Chaloupkem na chvíli upadl do bezvědomí, zůstal přes noc v nemocnici v Praze. Domů by se měl vrátit v pátek, uvedl kouč irského týmu Heimir Hallgrímsson.

Hráči se srazili krátce poté, co Szmodics přišel ve 115. minutě na trávník. „Sammie byl chvíli v bezvědomí, ale naši lékaři se o něj postarali. Je v nemocnici na vyšetření a do Irska se vrátí zítra,“ řekl po utkání Hallgrímsson.

Výběr islandského kouče v Praze rychle vedl 2:0, ale Češi vyrovnali a po bezbrankovém prodloužení vyhráli na penalty (4:3). Ve finále play off si o místo na letním šampionátu zahrají v úterý na Letné s Dánskem.

Hallgrímsson přiznal, že Szmodics šel na hřiště i kvůli penaltám. „Měli jsme připravený seznam šesti hráčů a on byl jedním z nich,“ uvedl na adresu záložníka druholigového anglického Derby, kterého po zranění nahradil debutant Harvey Vale.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů