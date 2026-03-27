Měl jít na penalty, místo toho skončil v bezvědomí. Irský smolař strávil noc v nemocnici
Irský záložník Sammie Szmodics, který ve čtvrtečním semifinále play off fotbalového mistrovství světa v Edenu po kolizi se Štěpánem Chaloupkem na chvíli upadl do bezvědomí, zůstal přes noc v nemocnici v Praze. Domů by se měl vrátit v pátek, uvedl kouč irského týmu Heimir Hallgrímsson.
Hráči se srazili krátce poté, co Szmodics přišel ve 115. minutě na trávník. „Sammie byl chvíli v bezvědomí, ale naši lékaři se o něj postarali. Je v nemocnici na vyšetření a do Irska se vrátí zítra,“ řekl po utkání Hallgrímsson.
Výběr islandského kouče v Praze rychle vedl 2:0, ale Češi vyrovnali a po bezbrankovém prodloužení vyhráli na penalty (4:3). Ve finále play off si o místo na letním šampionátu zahrají v úterý na Letné s Dánskem.
Hallgrímsson přiznal, že Szmodics šel na hřiště i kvůli penaltám. „Měli jsme připravený seznam šesti hráčů a on byl jedním z nich,“ uvedl na adresu záložníka druholigového anglického Derby, kterého po zranění nahradil debutant Harvey Vale.