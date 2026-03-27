Předplatné

Irská média po konci v baráži: bolestivá porážka a zlomené srdce. Trenére zubaři, je čas jít!

Video placeholder
Trenér Irska Heimir Hallgrímsson po porážce s Českem
Tomáš Souček proměnil důležitou penaltu
Jan Kliment se raduje po rozhodující penaltě
69
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (3)

Za velké zklamání považují irská média vyřazení tamních fotbalových reprezentantů v semifinále play off o mistrovství světa proti Česku na penalty. V souvislosti s neúspěchem píšou o bolesti a zlomeném srdci. Z porážky obviňují trenéra Heimira Hallgrímssona. Bývalý zubař by podle nich měl u mužstva skončit.

Irové ve vyprodaném Edenu vedli po 23 minutách 2:0, poté ale snížil Patrik Schick z pokutového kopu a v 86. minutě poslal zápas do prodloužení a následných penalt Ladislav Krejčí. I v nich hosté vedli, ale nakonec neuspěli.

„Irsko utrpělo bolestivou porážku na penalty v Praze, zatímco Česká republika postupuje do finále baráže,“ uvedl deník Irish Times. „Bolest v Praze. Irský tým, který udělal tolik věcí správně, nezvládl závěr. Zlomené srdce pro Irsko,“ napsal Irish Independent.

Některá irská média viní z prohry Islanďana Hallgrímssona. „Drž se zubařství, Heimire Hallgrímssone, můžeš za to ty. Irsko promarnilo vedení 2:0 proti slabému českému týmu - a odpovědnost zůstává na trenérovi. Musí jít,“ prohlásil redaktor Irish Mirror.

„Tohle byl zápas, který mělo Irsko vyhraný, a přesto ho zahodilo. Promarnilo vedení 2:0, utkání nechalo dojít za stavu 2:2 do prodloužení a pak prohrálo na penalty. To není smůla. To je špatné vedení týmu. A odpovědnost leží přímo na Heimiru Hallgrímssonovi - zubaři - jehož taktická neschopnost Irsko přišla draho. Měl by to být jeho konec,“ uvedl bulvární deník.

Zatímco Česko může dál snít o první účasti na světovém šampionátu od roku 2006, Irsku se protáhne čekání na další start minimálně na 28 let. „Česká republika postupuje do finále play off mistrovství světa s Dánskem. Irsko místo toho hraje přátelský zápas se Severní Makedonií, který je zároveň dokonalou kocovinou,“ uvedl deník Irish Times. „Úterní bezvýznamný zápas proti Severní Makedonii bolest z vyřazení jen prohloubí,“ přidal list Irish Examiner.

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

