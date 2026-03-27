Irská média po konci v baráži: bolestivá porážka a zlomené srdce. Trenére zubaři, je čas jít!
Za velké zklamání považují irská média vyřazení tamních fotbalových reprezentantů v semifinále play off o mistrovství světa proti Česku na penalty. V souvislosti s neúspěchem píšou o bolesti a zlomeném srdci. Z porážky obviňují trenéra Heimira Hallgrímssona. Bývalý zubař by podle nich měl u mužstva skončit.
Irové ve vyprodaném Edenu vedli po 23 minutách 2:0, poté ale snížil Patrik Schick z pokutového kopu a v 86. minutě poslal zápas do prodloužení a následných penalt Ladislav Krejčí. I v nich hosté vedli, ale nakonec neuspěli.
„Irsko utrpělo bolestivou porážku na penalty v Praze, zatímco Česká republika postupuje do finále baráže,“ uvedl deník Irish Times. „Bolest v Praze. Irský tým, který udělal tolik věcí správně, nezvládl závěr. Zlomené srdce pro Irsko,“ napsal Irish Independent.
Některá irská média viní z prohry Islanďana Hallgrímssona. „Drž se zubařství, Heimire Hallgrímssone, můžeš za to ty. Irsko promarnilo vedení 2:0 proti slabému českému týmu - a odpovědnost zůstává na trenérovi. Musí jít,“ prohlásil redaktor Irish Mirror.
„Tohle byl zápas, který mělo Irsko vyhraný, a přesto ho zahodilo. Promarnilo vedení 2:0, utkání nechalo dojít za stavu 2:2 do prodloužení a pak prohrálo na penalty. To není smůla. To je špatné vedení týmu. A odpovědnost leží přímo na Heimiru Hallgrímssonovi - zubaři - jehož taktická neschopnost Irsko přišla draho. Měl by to být jeho konec,“ uvedl bulvární deník.
Zatímco Česko může dál snít o první účasti na světovém šampionátu od roku 2006, Irsku se protáhne čekání na další start minimálně na 28 let. „Česká republika postupuje do finále play off mistrovství světa s Dánskem. Irsko místo toho hraje přátelský zápas se Severní Makedonií, který je zároveň dokonalou kocovinou,“ uvedl deník Irish Times. „Úterní bezvýznamný zápas proti Severní Makedonii bolest z vyřazení jen prohloubí,“ přidal list Irish Examiner.