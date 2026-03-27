Koubkovy tahy: nefunkční rozestavení, Chytil zastínil Chorého, falešní wingbeci
ANALÝZA | Kdyby FAČR jednala na podzim ve volbě nového reprezentačního trenéra akčněji a dopřála Miroslavu Koubkovi už listopadový sraz, třeba by barážový zápas s Irskem – a především jeho první poločas – nebyl tak špatný. Takhle si kouč českých fotbalistů otestoval svou představu až v možná vůbec nejdůležitějším utkání své bohaté kariéry – a zjistil, že původní záměr nefunguje. Některé Koubkovy tahy v premiéře absolutně nevyšly, na jiné se naopak bude vzpomínat jako na povedené.
Rozestavení 3-1-4-2
Negativum: Že Koubek vsadí na stoperskou trojici, bylo jasné. Otázkou bylo víceméně jen to, zda bude hrát jeden čistokrevný hrot, nebo dva. Ale že budou uprostřed pole operovat Darida, Šulc a Provod v rolích jediné šestky a dvou desítek, se nečekalo. Irové díry v centru sestavy využívali v obranné i útočné fázi, Češi byli v prvním poločase bezradní. Praxe působila spíše jako schéma 3-1-6, kdy wingbeci s útočníky a oběma ofenzivními záložníky tvořili jednu statickou řadu nahoře. Chyběla náběhová aktivita, seskakování mezi řady a do meziprostorů, celkově nabídka.
Reakce: Zlepšení nastalo po změně stran, kdy Koubek zareagoval nižším postavením Provoda a přepnutím do rozestavení 3-4-1-2, potažmo 3-4-3, díky čemuž se opora Slavie dostala víc do hry, podobně jako na EURO 2024 v Německu. Atletický levák sbíral odražené míče, pomohl k rychlejší cirkulaci a celkovému tlaku. A ještě jeden bod, jenž přispěl k progresu. Odvážný tah s nástupem Chaloupka se rovněž vydařil, debutující obránce působil lepším dojmem než zkušenější Holeš, který si častokrát sám zavřel možnost hrát rychle vpřed špatným postavením nebo neideálním natočením těla při převzetí přihrávky.
Daridova role
Negativum: Samozřejmě, jde o úplně jinou úroveň, ale možná teď lidi víc ocení Samuela Dancáka, parťáka Vladimíra Daridy z Hradce Králové. Navrátilec do reprezentace je totiž již několik let zvyklý hrát uprostřed hřiště v duu. Díky tomu může využít svou největší přednost: akční rádius a v této sezoně i brilantní produktivitu. Jenže Koubek ukotvil samotného Daridu před stopery, prý aby vykrýval Parrotta, za což jej chválil, ale objektivně to nebylo dobré řešení. Zkušený režisér zkazil několik balonů, za což trenér nemůže, ale zvolená strategie Daridu fotbalově zabila. Navíc dostávala do úzkých i krajní stopery, kteří často neměli v nabídce nikoho jiného. Bývalý kapitán pochopitelně nemohl sám obsáhnout celou šířku hřiště, k tomu byl perfektně pokrývaný. Kvůli tomu Češi neotáčeli těžiště na slabé strany a hráli extrémně pomalu. Irům to náramně vyhovovalo.
Reakce: Daridovu roli hned v pauze převzal Souček, jenž je přece jen zvyklejší na pozici ryzí šestky. V kooperaci s druhým pivotem Provodem se střed zpevnil, začal být aktivnější, diktoval tempo. Soupeř už díky centimetrům Součka a Chaloupka ani tolik nehrozil ze standardek. Ukázalo se, že záložník West Hamu patří do základní sestavy, akorát se mu musí určit jednoznačná a pravá role a do systému zasadit fungující vazby.
Chytil platnější než Chorý
Negativum: Co Chorému stačí v Chance Lize na to, aby byl klíčovým hráčem Slavie a možná MVP celé soutěže, je na evropské scéně málo. Srovnání se Schickem a Parrottem znovu odhalilo jeho technické limity, stejně jako tomu bylo při působení českého šampiona v Lize mistrů či Evropské lize. Svým tradičním chováním si navíc Chorý proti sobě brzy poštval i rozhodčí, cizinci k němu nejsou tak shovívaví jako doma, kde mu leccos prochází. Koubek se jeho zařazením do základní sestavy dobrovolně připravil o možnost využít jej jako tuze platného žolíka do velkých bitev, přitom v minulosti tenhle um několikrát prokázal.
Reakce: Podle názoru iSportu měl být Chorý vzhledem ke špatnému výkonu vystřídán dřív, každopádně nástup Chytila v 73. minutě zabral. Hned na začátku se dostal do ráže vyhranými souboji, platný byl v presinkové činnosti a také chemie se Schickem vypadala slušně. A ještě jedna věc: tímto střídáním se emoce dostaly z negativních do pozitivních, i to byl jeden z klíčových faktorů. Neproměněná Chytilova penalta v rozstřelu na tom nic nemění, odchovanec Sigmy ukázal fajn charakter. Nutné je v tomto ohledu pochválit i Schicka, Koubek jej dostal do správného módu. Bundesligová hvězda pracovala příkladně, tribuny tleskaly. A obě penalty? Holt nejvyšší level.
Ryzí wingbeky zastínili ti „falešní“
Negativum: Ve chvíli, kdy máte ve vápně Chorého se Schickem a pod nimi Šulce, který si coby gólový borec umí taky najít prostor a prosadit se, je nutné mít dostatečný servis ze stran. Ostatně právě ostré centry jsou největší předností Juráska, v Edenu na jeho rohlíky neustále spoléhají a Coufal v Hoffenheimu taky sbírá áčka díky přesným pasům. Ve čtvrtek? Ani jeden nic. Buď wingbeci trefovali prvního protihráče, což je strašák všech trenérů, nebo zkrátka centry neměly kvalitu.
Reakce: Bravo, tohle mělo odvahu, šmrnc i pozitivní efekt. Juráska osm minut před koncem základní hrací doby nahradil Sadílek, Coufala zase Karabec, čili ani jeden klasický lajnový hráč jako jejich předchůdci. Ničemu to nevadilo, naopak. Oba pomohli v kombinaci i nebezpečnými pasy. Sadílek poslal standardku na hlavu Krejčího, byl z toho vyrovnávací gól. Karabec měl na pravé straně evidentně jasný úkol, a sice využít jednu ze svých nejsilnějších zbraní: kroucené centry na zadní tyč. Risk se vyplatil a možná i naznačil něco směrem k Dánsku.