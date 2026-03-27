Dominantní kapitán! Data vyzdvihují Krejčího výkon, ve vzduchu byl nejlepší ze všech baráží
Tíhu, která přichází s prvním utkáním v roli kapitána, zvládl v baráži proti Irsku (3:2 po penaltách) výtečně. Jistě, jako prakticky nikdo v dresu české fotbalové reprezentace, ani Ladislav Krejčí nezažil bezchybný večer, ale byl u všeho důležitého – vybojoval pokutový kop, vstřelil gól a proměnil penaltu v rozstřelu. Jak ale ukazují data, stoper Wolverhamptonu ovládl zápas i v jiných ohledech. V defenzivní činnosti byl nejlepší na hřišti, ve vzduchu dokonce nejlepším hráčem napříč všemi barážovými utkáními.
Při rozhovoru pro ČT Sport čelil Krejčí myšlence novináře, že Češi celý zápas tahali za kratší konec. Nesouhlasil, ale vzal to s úsměvem. „Chápu váš point. Chvíli nám to trvalo, ale pak jsme ukázali bojovnost a srdce. To tam bylo,“ odpověděl.
Bojovnost a srdce výkon nového kapitána celkem vystihuje. Nepovedlo se mu vše, na co sáhl. Hrál roli u inkasovaného gólu, nepovedeným míčem do vápna zase nastartoval Iry do kontru, který musel řešit hrdinným skluzem Robin Hranáč. On sám to uznal. „Nový systém stále navnímáváme. Měl jsem tam věci, které jsem měl vyřešit lépe, ale pak jsem se do toho dostával,“ popisoval skromně svůj výkon, byť mohl raději vyzdvihnout klíčové momenty před bránou soupeře.
Brněnský rodák ale nezářil jen tam. Při pohledu na statistiky ze zápasu, kde si odkroutil plných 133 minut (i s nastaveními), zjistíme, že v mnoha metrikách převyšoval další účastníky večera. O hlavu. Nejen, že Krejčí absolvoval největší počet defenzivních soubojů (15, jako jediný na hřišti se dostal na dvouciferné číslo), dokonce jich deset vyhrál. Do toho zapsal parádní číslo jedenácti vystižených přihrávek a třinácti (!) vyhraných hlavičkových soubojů.
Co se týče absolutních čísel, nikdo se v těchto statistikách jeho příspěvku na hřišti ani nepřiblížil. A i ve srovnání s dalšími sedmi čtvrtečními barážovými zápasy český kapitán zářil. Samozřejmě, kvůli tomu, že se v Edenu hrálo prodloužení, je fér přepočítat jeho statistiky na 90 minut hry. Defenzivní souboje? Víc jich v přepočtu vyhrálo jen pět hráčů. Vystižené přihrávky? Jen sedm borců si vedlo lépe. Pro zajímavost, kromě Švéda Starfelta není nikdo z nich stoper.
Vyhrané defenzivní souboje napříč osmi barážovými utkáními (přepočítáno na 90 minut)
Hráč
Země
Souboje / 90 min
Sebastián Herrera
S. Makedonie
10,8
Sebastian Szymanski
Polsko
9
Nucisor Bancu
Rumunsko
8,6
Ismail Yuksek
Turecko
8,6
Neco Williams
Wales
7,4
Ladislav Krejčí
Česko
6,7
Vystižené přihrávky napříč osmi barážovými utkáními (přepočítáno na 90 minut)
Hráč
Země
Přihrávky / 90 min
Ivan Kalužnij
Ukrajina
14,5
Carl Starfelt
Švédsko
13,4
Terry Devlin
Sev. Irsko
13
Manuel Locatelli
Itálie
11,5
Ianis Hagi
Rumunsko
10
Elvis Rexbehcaj
Kosovo
9,3
Jayson Molumby
Irsko
8
Ladislav Krejčí
Česko
7,4
Ultimátní prvenství ale Krejčímu zůstává v počtu vyhraných hlaviček (na 90 minut mu stále vychází na hodnotu 8,8). Z hráčů, kteří odehráli v utkáních přes hodinu, se tomuto číslu neblíží nikdo. Do toho byl evidentně (s menší či větší úspěšností) hlavní volbou při útocích. Do finální třetiny poslal 21 balonů, z toho 15 úspěšně (rovněž nejvíce z Čechů), přímo do vápna 8. Levonohý stoper je proslulý dobrým vzdušným míčem z hloubky, který ve velké míře využívá i ve Wolverhamptonu.
Mezi všemi stopery v nejlepší lize světa je patnáctý v pasech do vápna, devátý v dlouhých přihrávkách a třetí v jejich úspěšnosti. Fanoušci Wolves po jeho povedeném utkání už na sítích řeší, jestli opravdu není možnost ho udržet i pro příští sezonu. Pokud ale bude hrát takhle výrazně, Championship by mu mohla být malá. V Premier League si udělal solidní jméno, které v zápase s Irskem potvrdil.
Byť valná většina věcí na hřišti českému týmu drhla, vliv a výkon kapitána (podpořený elitními daty) byl něčím, na čem se dá výrazně stavět. Sebevědomý výkon Dánů proti Severní Makedonii (4:0) ale naznačuje, že defenzivní dominanci bude muset Krejčí minimálně zopakovat, aby šance na postup žila. A nejlépe by se k němu měl někdo přidat.
Ladislav Krejčí proti Irsku
Statistika
Hodnota
Minuty
133
Přihrávky/úspěšné
90/76
Přihrávky do útočné třetiny/úspěšné
21/15
Přihrávky do vápna/úspěšné
8/6
Defenzivní souboje/úspěšné
15/10
Hlavičkové souboje
18/13
Vystižené přihrávky
11
Zisky míče
30
Ztráty míče
18