Hubník rozebral Česko: Hráli jsme 5-0-5… Výkon rozhodčího velká katastrofa
Po dramatické čtvrteční noci slavili čeští fotbalisté kýžený postup do finále baráže o mistrovství světa, odhodlané Iry svalili ve vyprodaném Edenu 4:3 na penalty. Hlavní úkol družiny Miroslava Koubka je splněný, ale národní tým určitě neodehrál ideální zápas. „Koukatelné to moc nebylo, ale cení se postup,“ říká pro deník Sport a web iSport Roman Hubník, někdejší kapitán Plzně a stoper české reprezentace. Otevřeně také mluví o tom, jak se mu nelíbil výkon švédského sudího Glenna Nyberga.
Hrozil českému týmu velký průšvih?
„Pravda je, že kdyby nepřišla naše penalta takhle brzy a Patrik Schick nesnížil na jedna dva, tak to neotočíme. Prakticky jsme neměli šanci.“
Ale zápas nakonec Češi zvládli, to je hlavní, souhlasíte?
„Pozitivní je postup, to v první řadě. Byl to cíl, to se splnilo. Kluci dřeli, to jsme viděli všichni, byť herně to bylo místy velice špatné. Pomohly nám standardky. Irové na nás byli velice dobře připravení. Zůstávali hodně zalezlí, ale měli veškeré odražené balony, to mě překvapilo. Připadalo mi, že jsme hráli systém 5-0-5. Naši stopeři zprava nebo zleva centrovali do vápna, vesměs to byly krátké balony. Pak jsme zůstávali daleko na odražené míče, Irové následně hrozili z brejků. Koukatelné to moc nebylo. Ale znovu - cení se postup, kluci to otočili z nula dva, nakonec zvládli penalty.“
Byla špatně nastavená taktika?
„Kluci měli na srazu několik tréninků, relativně dost času, jsou to inteligentní hráči, aby takové věci navnímali. Když jsem viděl sestavu,