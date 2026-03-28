Jak na Dány? Variant je spousta: Chorý na lavičku, záložník navíc. Rada by postavil Červa
V jaké sestavě nastoupí Česko v úterním rozhodujícím duelu s Dánskem o postup na mistrovství světa? S ohledem na nevýraznou hru reprezentace v úvodním kole baráže proti Irsku (3:2 po penaltovém rozstřelu) je variant veliké množství. Proto jsme oslovili trenérské osobnosti, aby sestavili základní jedenáctku podle svého. Názory přidali i redaktoři deníku Sport a webu iSport.
Petr Ruman
- trenér, expert Sportu
- Rozestavení: 3-4-2-1
Kovář – Krejčí, Hranáč, Chaloupek – Jurásek, Souček, Darida, Coufal – Provod, Šulc – Schick
„Postavil bych dvě desítky – Provoda a Šulce – kvůli pohybu v meziprostorech. Nahoře bych nechal samotného Patrika, překvapil mě, jak zápas s Iry odmakal. Jak se rval a bojoval. Jinak jsem jeho velkým kritikem. Začal bych se Součkem a Daridou. Mohli by se dobře doplňovat, přičemž Suk by byl ten ofenzivnější. Dostával by se až do boxu soupeře. Oba mají velké zkušenosti, jsou mentálně silní. Daridovi bych dal důvěru navzdory čtvrtečnímu poločasovému střídání. Určitě bych hrál Chaloupka, až na začátek byl stabilní do defenzivy.“
Petr Rada
- bývalý reprezentační trenér
- Rozestavení: 3-4-2-1
Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Červ, Zelený – Provod, Šulc – Schick
„Zápas s Dánskem bude pravděpodobně fotbalovější a hra na dva útočníky nám moc nesvědčila. Proto bych se přikláněl k formaci 3-4-2-1 a poslal do boje záložníka navíc. Trojice Provod–Šulc–Schick je navíc hodně variabilní. V záloze musí nastoupit Souček a vedle něj bych postavil Červa, i když Sadílek proti Irům působil dobře a může hrát i on. Na levou stranu dávám Zeleného, roli hraje i stadion, že to na Letné dobře zná. A v obraně bych sázel na zkušenosti, takže stejná trojice jako ve čtvrtek, včetně Holeše.“
Dušan Uhrin mladší
- trenér
- Rozestavení: 4-2-3-1
Kovář – Coufal, Hranáč, Krejčí, Zelený – Darida, Souček – Provod, Šulc, Sadílek – Schick.
„Nehrál bych 3-1-4-2 jako proti Irsku. Krajní hráči málo podporovali útok, nebyly tam od nich skoro žádné centry. Dánové hrají 4-2-3-1, šel bych do stejného schématu - při rozestavení se třemi stopery a dvěma útočníky by měli přesilu v záloze. Je to i variabilnější, než třeba 3-4-3. Mohou být v sestavě tři změny. Součka bych tam určitě dal. Někteří lidé ho možná nemají moc rádi, ale je to velice platný hráč, hlavně do defenzivy je poctivý, může dát i gól. On a Schick měli šance, jinak jsme neměli nic. Sadílek hraje ve Slavii dobře, měl slušné přihrávky dopředu, umí i bránit, hrát by měl. Schick se snažil, bojoval, hrál dobře, akorát nedostal správné balony dopředu. Chorý může být nachystaný jako správná alternace. Provod je hráč, kterého je škoda v české lize. Když chodím na Slavii, tak hodně na něj.“
Radek Špryňar
- redaktor Sportu
- Rozestavení: 4-2-3-1
Kovář – Coufal, Chaloupek, Krejčí, Zelený – Sadílek, Souček – Karabec, Šulc, Provod – Schick
„Wingbeci nevypadali proti Irsku dobře. Proto bych s Dánskem přešaltoval na čtyřku vzadu. Coufalovi to sedí mnohem víc, hraje tak i v klubu. Vedle něj vidím Chaloupka, pohybově lepšího Hranáče. A zleva Zelený. Ušetřil síly ve čtvrtek, odpočatí hráči budou proti Dánsku nutností. Souček se Sadílkem na šestkách a nad nimi trojčlenná ofenzivní rota s Karabcem. Nahoře pak Schick.“
Pavel Šťastný
- redaktor Sportu
- Rozestavení: 3-4-1-2
Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Darida, Sadílek – Provod – Schick, Šulc
„Klíčové je správné složení ofenzivní trojky. Pavel Šulc se dostal v Lyonu do formy na pozici falešné devítky, čehož je třeba využít. Spolu s Patrikem Schickem jde o silné duo. Lukáš Provod pod nimi doručí kreativitu a zrychlení v přechodu do finální třetiny. Spolupráce Tomáše Součka a Vladimíra Daridy ve středu zálohy přinese balanc mezi důrazem a kvalitou na balonu.“
Michal Kvasnica
- redaktor Sportu
- Rozestavení: 3-4-2-1
Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Sadílek, Zelený – Provod, Šulc – Schick
„Rozestavení se stoperskou trojicí určitě zanechat, do toho bych nesahal, protože není čas dělat další taktické šachy. Všichni zadáci se v ní navíc cítí dobře. Jen Chaloupkovu sportovní formu vidím momentálně výš než Holešovu, říká si to o využití. Souček je bez debat, se Sadílkem mu to před kauzou tříkolek fungovalo, vůbec bych se toho nebál. Darida přitom může sehrát zásadní roli i jako střídající žolík. A o ofenzivní trojce mám jasno dlouhodobě, Česko nemá dopředu nic kvalitnějšího.“