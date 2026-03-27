Irský bijec Fleury prožíval baráž s partnerkou Pudilovou: Nejhorší způsob, jak prohrát...
Ve čtvrtek večer zachvátila Česko fotbalová euforie, když národní tým po dramatickém penaltovém rozstřelu postoupil do finále baráže o mistrovství světa. Irsko naopak upadlo do hlubokého smutku. Ten prožíval i elitní bijec MMA, dvojnásobný šampion české ligy Oktagon, Will Fleury. Těžkotonážník utkání sledoval se svou českou partnerkou a zápasnicí Lucií Pudilovou.
Inspiraci i obrovské zklamání cítí po čtvrtečním fotbalovém zápase Česka s jeho rodným Irskem pětatřicetiletý bojovník Will Fleury, který aktuální drží dva tituly české MMA organizace a má za sebou mimo jiné taky dominantní výhru nad Karlosem Vémolou. V kleci je to sice drsný zápasník, při sledování porážky svých krajanů se ovšem neubránil dojetí.
„Vedli jsme v zápase, ve kterém nikdo nečekal, že bychom mohli uspět. A pak se vám povedl takovýhle comeback. A pak ty penalty? Povím vám, je to ten nejhorší způsob, jak prohrát. Dvacet čtyři let jsme se nedokázali kvalifikovat na mistrovství světa a teď jsme byli tak blízko. Láme mi to srdce,“ líčí stále ještě emotivně Fleury pro deník Sport.
Velká očekávání od svého týmu neměl. Už předešlá vítězství nad Maďarskem a Portugalskem byla podle něj senzací a zázrakem. „Váš tým je plný talentu, za to ten náš není ani zdaleka tak kvalitní. Spousta našich hráčů ani nehraje ve velkých klubech. Například Séamus Coleman hrál proti vám dost dobrý zápas, v uplynulé sezóně se ale sotva kdy vůbec dostal na hřiště. Je mu navíc už třicet sedm. Jsem na něj hrdý, na celý náš tým. Na to, jak nízkou úroveň mají, hráli skvěle a dali do toho srdce. Svou bojovností mě inspirovali,“ vypráví bijec.
Czechia is number one, fandila Pudilová
Sám zvažoval, že by se s přáteli do Prahy vydal fandit. To mu ale nakonec nevyšlo, a tak mač sledoval se svou partnerkou, kterou je česká bojovnice Lucie Pudilová. „To byl teda zážitek,“ směje se Fleury při vzpomínce na čtvrteční večer. „Prohra pak byla o to bolestnější. Běžně fotbal tolik nesleduje a na výsledku jí tolik nezáleží, ale když šlo zrovna o naše domácí derby, dost to prožívala. U gólů skákala a křičela: „Czechia is number one!“ Celkově v ní ten zápas probudila větší zájem o fotbal,“ povídá bojovník z malého irského města Tipperary.
Fleury se mezi českými fanoušky bojových sportů těší obrovské popularitě a zalíbení je v tomto případě oboustranné. „Asi by mě taky trochu mrzelo, kdybychom vyřadili zrovna vás. Teď vám budu rozhodně fandit. Dány musíte porazit! Jsou tak nudní, že na to nedá ani dívat. Snad postoupíte a budu vám moc držet palce i při mistrovství,“ vzkazuje šampion do Česka.