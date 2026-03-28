Sadílek popsal cestu k úspěchu: Teď musí jít ega stranou. Suk by se pro tým rozdal
Po páteční regeneraci už národní tým v sobotu pomalu přepíná pozornost směrem k úternímu barážovému finále o postup na světový šampionát do Ameriky proti Dánsku. Michal Sadílek (26) vstoupil skvěle do čtvrteční bitvy s Irskem, přesným centrem z rohu pomohl k vyrovnání Ladislavu Krejčímu. Výrazně přispěl k českému obratu a penaltovému postupu. „Irové z toho dělali válku,“ ohlédl se záložník Slavie za úspěšnou nocí v Edenu.
Už se soustředíte na Dánsko, kde se rozhodne o postupu na mistrovství světa?
„Natěšenost je ode všech, z mé strany určitě. Půjde asi o nejdůležitější zápas za poslední roky, všichni jsme si toho vědomi. Po páteční regeneraci a hodnocení zápasu s Irskem půjde ode dneška plná koncentrace na Dánsko. Snad se na to připravíme co nejlépe.“
Co jste si k zápasu s Irskem řekli?
„Věděli jsme o tom, co na nás budou Irové praktikovat na hřišti. Každý balon, co mohli, hned dávali do vápna. Dělali z toho válku. V první půli i většinu utkání jsme se tomu chtěli přiblížit, ale Irové měli občas v soubojích navrch, nemohli jsme se k nim dostat. Ve druhé půli se obraz hry změnil, i v prodloužení jsme při troše štěstí mohli zápas rozhodnout dřív. Věděli jsme o kvalitě Irů. Není to typ týmu, co nemá ambice, naopak jsme vnímali podporu jejich fanoušků. Celé Irsko tím zápasem žilo, cítili velkou šanci. Jsme rádi, že jsme vyhráli a že do toho finálového utkání o postup na mistrovství světa jdeme my.“
Čím to, že vám poslední dobou standardky tak vychází? Po vašem rohu srovnal Ladislav Krejčí.
„Nemyslím si, že dělám něco jinak. Vždycky je to o důvěře od týmu, že mi věří. V Twente jsem za všechny sezony snad jedinou standardky nekopal, zahrával to Venca Černý a já při nich měl spíš defenzivní úkol. Ve Slavii mi i na podzim Milan Kerbr (asistent trenéra) říkal, že xG (očekávané góly) bylo po mých standardkách jedno z největších v lize. Jen jsme z toho nedávali góly. Po zimním příchodu Milana Černého do realizáku tomu ve Slavii dáváme ještě víc energie a času. Snažíme se najít způsoby, jak soupeře z takových věcí potrestat. Na hřišti se ukazuje, že jsme z toho hodně nebezpeční. V nároďáku k tomu máme také dobré předpoklady.“
Při gólu Ladislava Krejčího šlo o improvizaci?
„Před standardkou za mnou běžel Lukáš Provod, říkal mi, ať zkusím dát balon podél vápna po zemi, že ve vápně se udělají bloky. Ale když jsem viděl postavení Irů, měli tam jednoho hráče v pozici, že by taková přihrávka nejspíš neprošla. Kluci sbíhali na první tyč, i pro gólmana je to tam hodně nepříjemné. Kelleher (gólman Irska) má navíc na zadní tyč dobré výběhy. Krejda balon moc dobře neviděl, ale ukázal, že má čich na výběr místa a je to excelentní hlavičkář.“
Jste znovu připravený na pozici krajního hráče, do které jste šel z lavičky proti Irsku?
„Znáte můj názor - nejsem bek nebo wingbek, ale střední záložník. Trenér Koubek už to říkal, že teď by měla jít ega hráčů úplně stranou. Fakt je to zápas, na který jsme čekali. Každý by měl být připravený nastoupit kdekoliv a jakkoliv pomoct týmu. U mě je to v tomto režimu. Doufám, že zápas zvládneme, ať už v jakékoliv roli.“
Jak důležitý je pro tým Tomáš Souček, který začínal po dlouhé době v národním týmu na lavičce?
„Suk je osobnost. Hráč, který by se pro tým rozdal. Před zápasem byste na něm nepoznali s prominutím nas**nost, že do zápasu nepůjde od začátku. Byl připravený týmu pomoct. Šlo pak vidět, jak přišel do druhé půle, dodal týmu řád. Má odehráno v reprezentaci nejvíc zápasů ze všech, je poznat, jaké má zkušenosti.“
Uvolnila se po úspěchu s Irskem atmosféra v týmu?
„Věděli jsme, že zápas s Irskem musíme zvládnout. V posledním utkání s Dánskem je to všechno, nebo nic, jdeme do finále. Extrémní tlak, co byl před Irskem, z nás mohl opadnout. Bude to jiný styl fotbalu, jiný zápas. Dánové hrají víc kombinačně, snaží se soupeře unavit kombinací na míči. S Irskem to byla válka, pade na pade, jak to komu sedne. V takovém typu utkání stačí jeden propadlý balon a celý zápas to dokáže změnit. S Dánskem to bude jiné, snad by nám to mohlo vyhovovat.“
Spoléháte na podporu publika z Letné? Vyprodaný Eden vás proti Irsku hnal…
„Asi je jedno, kde se bude hrát, hlavně, abychom drželi spolu. Fanoušci nás proti Irsku hnali k obratu a za vítězstvím, za to jim moc děkujeme. V úterý na Letné to snad bude stejné, věřím, že od začátku ucítíme od fanoušků velkou energii a společně to dotáhneme. Nejen my hráči, ale všichni lidi a snad i celý národ si to moc přejeme.“