Poslední týmy ve hře o MS: Itálie pod tlakem, poslední tance veteránů i právní obstrukce
V úterý v noci, respektive ve středu ráno, bude definitivně rozhodnuto o sestavě týmů, která zamíří na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Kromě Čechů je ve hře o postup stále ještě jedenáct týmů a každý má speciální motivaci nebo unikátní příběh. Italové budou odvracet další ostudu, Kosované chtějí i politické vítězství, po posledním tanci touží Robert Lewandowski s Edinem Džekem a po velké scéně touží i outsideři z Bolívie a Iráku.
Švédsko
- Účast na MS: 12x
- Nejlepší výsledek: druhé místo (1958)
- Největší hvězda dle Transfermarkt: Viktor Gyökeres (1,6 miliardy korun)
- Hrají: doma s Polskem, v úterý 20:45
Naposledy, když Švédy vedl na MS anglický trenér, dotáhli to až do finále. Nyní je koučem ambiciózní Graham Potter a Seveřané zkrátka cítí, že na šampionát patří. Vždyť v případě postupu by se vytasili s duem elitních útočníků Gyökeres-Isak! V zemi před klíčovým mačem rezonuje i slovo „pomsta“. Do Kataru se Švédi nedostali po prohraném play-off s Polskem, nyní se mu postaví znovu. „Je to osud,“ říká Jesper Karlström, který před lety proti stejnému soupeři způsobil penaltu.
Polsko
- Účast na MS: 9x
- Nejlepší výsledek: třetí místo (1974, 1982)
- Největší hvězda dle Transfermarkt: Jakub Kiwior (910 milionů korun)
- Hrají: venku se Švédskem, v úterý 20:45
Byť má už 37 let, dění v polské reprezentaci se stále točí kolem Roberta Lewandowského. A ještě nedávno to kvůli němu vypadalo na občanskou válku. Po neshodě s koučem Michalem Probierzem ohlásil bojkot národního týmu a trenér následně rezignoval. Pod novým koučem Jane Urbanem to začalo opět šlapat, Poláci jsou v sedmi zápasech neporaženi a média píší o Lewandowského „znovuzrození“. Pro útočníka Barcelony by každopádně šlo v létě o poslední šampionát v kariéře.
Bosna a Hercegovina
- Účast na MS: 1x
- Nejlepší výsledek: konec ve skupině (2014)
- Největší hvězda dle Transfermarkt: Ermedin Demirovič (540 milionů korun)
- Hrají: doma s Itálií, v úterý 20:45
Další velký příběh veterána. Čtyřicetiletý Edin Džeko je stále nezastavitelný, v minulém kvalifikačním kole sestřelil i Wales. Nejen že by druhá účast na MS byla pro malou zemi velkým vyznamenáním, i sám Džeko by se zapsal do historie. Stal by se osmým hráčem nad 40 let, který na šampionátu hrál. Z hráčů v poli to byl dosud jen legendární Roger Milla, letos se k němu ale zřejmě přidá i Luka Modrič a Cristiano Ronaldo. To je ale stále velmi exkluzivní společnost!
Itálie
- Účast na MS: 18x
- Nejlepší výsledek: vítězové (1934, 1938, 1982, 2006)
- Největší hvězda dle Transfermarkt: Sandro Tonali (1,9 miliardy korun)
- Hrají: venku s Bosnou, v úterý 20:45
Po udřeném postupu se Severním Irskem uniklo video, kde Italové oslavují, že jim penaltový rozstřel v druhém utkání přisoudil do finále play-off Bosnu. Pocit nafoukanosti je ale tím posledním, co by měli čtyřnásobní vítězové MS mít. Vždyť Squadra Azzura chyběla na šampionátu už dvakrát v řadě! Ještě žádný předchozí mistr světa nechyběl na turnaji třikrát po sobě. Závěrečný zápas kvalifikace tak nemá v Itálii podtext honu za úspěchem, ale spíše odvracení ostudy.
Kosovo
- Účast na MS: 0x
- Nejlepší výsledek: -
- Největší hvězda dle Transfermarkt: Fisnik Asllani (740 milionů korun)
- Hrají: doma s Tureckem, v úterý 20:45
Jako jediný z dosud nekvalifikovaných týmů by Balkánci zažili v létě svůj vůbec první velký šampionát. Není divu, první oficiální utkání odehrála malá země teprve v roce 2014. Pokud se o někom dá říct, že v baráži bojuje za celý národ, je to právě Kosovo. Nezávislý status země nadále neuznává téměř 50 států, účast na světovém šampionátu by tak bylo i politické vítězství. Do USA by zřejmě odletěl i sparťanský útočník Albion Rrahmani, který ve výběru platí za střídajícího hráče.
Turecko
- Účast na MS: 2x
- Nejlepší výsledek: třetí místo (2002)
- Největší hvězda dle Transfermarkt: Arda Güler (2,2 miliardy korun)
- Hrají: venku s Kosovem, v úterý 20:45
Když už na mundialu byli, zanechali Turci dojem. Při svém posledním vystoupení dojeli až do semifinále a i nyní cítí krev. Národní tým hraje pod koučem Vincenzem Montellou v pohodě, měl dobré EURO, je konzistentní. Navíc má ve svém kádru hvězdu Ardu Gülera z Realu Madrid. „Nezaujatý divák by si měl přát, aby Turecko postoupilo. Mají hráče, kteří jsou schopni dodat nezapomenutelné momenty a o takových momentech mistrovství je,“ napsal novinář Nick Miller po Gülerově geniální asistenci, kterou vyřadil Rumunsko.
Dánsko
- Účast na MS: 6x
- Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (1998)
- Největší hvězda dle Transfermarkt: Rasmus Hojlund (1,2 miliardy korun)
- Hrají: venku s Českem v úterý 20:45
Teploměr nálady by v Dánsku ještě před pár dny zřejmě hlásil velkou nervozitu. Země totiž zažívá generační obměnu, zranění zkušených opor a ne zcela plnou důvěru v kouče Briana Riemera. Dánové totiž už mohli na MS dávno být, kdyby v posledních dvou utkáních naprosto fatálně nezakopli (2:2 s Běloruskem, 2:4 se Skotskem). Po jasné výhře se Severní Makedonií 4:0 ale sebevědomí zase narostlo. Mírně. „Byl to mizerný a slabý soupeř. Neměli bychom to vnímat jako demonstraci síly,“ varoval bývalý reprezentant Thomas Gravesen před zápasem v Česku.
Jamajka
- Účast na MS: 1x
- Nejlepší výsledek: konec ve skupině (1998)
- Největší hvězda dle Transfermarkt: Leon Bailey (390 milionů korun)
- Hrají: v Mexiku s Kongem v úterý 23:00
I na karibském ostrově panovalo před baráží o MS spíše zklamání a rozčarování. Jamajce totiž stačilo na podzim porazit maličké Curacao, ale remíza 0:0 jim postup zkazila. Šlo o tak bolavou ránu, že anglický kouč Steve McClaren podal rezignaci ihned po zápase a ani nešel na tiskovou konferenci. Za dva roky jeho překvapivé štace mu bylo vyčítáno, že se nenaladil na jamajské DNA. Šance nyní pod novým koučem stále žije, ale proti Kongu bude země sprinterů jasným outsiderem.
DR Kongo
- Účast na MS: 1x (pod názvem Zair)
- Nejlepší výsledek: konec ve skupině (1974)
- Největší hvězda dle Transfermarkt: Yoane Wissa (740 milionů korun)
- Hrají: v Mexiku s Jamajkou v úterý 23:00
Kongo je důvodem, proč na mistrovství neuvidíme klasického reprezentanta z Nigérie. Tu vyřadili na penalty. A právě utkání se „Super Orly“ mělo i právní dohru – Nigerijci si stěžovali na FIFA, že Kongo nasadilo v kvalifikaci hráče s evropskými pasy, přitom v konžské legislativě je dvojí občanství zakázáno. Odpověď? Byť reprezentace možná porušila pravidla vlastní země, FIFA stížnost smetla ze stolu. Celou záležitost ještě Nigérie poslala k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) a čeká. Vstoupí do postupu Afričanů ještě právní obstrukce?
Bolívie
- Účast na MS: 3x
- Nejlepší výsledek: konec ve skupině (1930, 1950, 1994)
- Největší hvězda dle Transfermarkt: Miguelito (120 milionů korun)
- Hrají: v Mexiku s Irákem, ve středu 05:00
Dlouholetému otloukánkovi Jižní Ameriky byla od soupeřů dlouho vyčítána nadmořská výška jejich domácího stadionu. Bolivijské řešení? Přesunuli se ještě výš – do El Alto, města ležícího 4150 metrů nad mořem. Byť to soupeři považují za nelidské a FIFA chce zápasy v těchto výškách zakázat, tento tah se v kvalifikaci osvědčil a nejmladší výběr v historii země udržel naději účasti na MS až do poslední chvíle. Když se to podaří, Bolívie bude patřit mezi největší outsidery šampionátu. Hodnota týmu na webu Transfermarkt se rovná 370 milionům korun, zhruba hodnotě kádru Pardubic.
Irák
- Účast na MS: 1x
- Nejlepší výsledek: konec ve skupině (1986)
- Největší hvězda dle Transfermarkt: Ali Al-Hamadi (50 milionů korun)
- Hrají: v Mexiku s Bolívií, ve středu 05:00
Zřejmě nejdramatičtější příběh na pozadí kvalifikace. Iráčané kvůli probíhající válce na Blízkém východě dokonce žádali o přesunutí baráže, ze země bylo náročné se do Monterrey dostat. Plánované minisoustředění v Houstonu bylo zrušeno a nakonec byl zemi poskytnut soukromý letoun. Mexiko, kde vyzve Bolívii, je pro Írán symbolické. Jejich jediná účast na MS před 40 lety byla právě na tamním šampionátu. Za současných podmínek v zemi by byl postup malý zázrak.