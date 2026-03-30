Šest otázek sestavy na Dány: Hrát na dva hroty? A Darida zase do základu?
V úterý se s Dánskem hraje o skončení dvacetiletého půstu. Česko touží po dvou marných dekádách znovu usednout k luxusní hostině. Aby se tak stalo a brány amerického mistrovství světa se otevřely, je potřeba eliminovat chyby. Obzvlášť ve strategii. Co se Miroslavu Koubkovi nezdařilo s Irskem – skladba základní sestavy – musí napravit v barážovém finále. Deník Sport rozebírá, kde jsou neuralgické body v sestavě a jak by trenérský profesor mohl uvažovat.
Otázka číslo 1: Souček od začátku?
Opravdu není od věci, aby se národní tým nachystal do budoucna na hru bez Tomáše Součka, který byl v posledních letech nepostradatelným mužem a sám toužil naskočit i do toho nejzbytečnějšího zápasu. Je sympatické, že trenér Koubek chtěl dostat do středu hřiště kreativnějšího hráče. Jenže tentokrát neodhadl správný moment. Utkání proti Irsku ukázalo, že záložník West Hamu patří v baráži o postup na mistrovství světa do základní sestavy.
Když bylo mužstvu ouvej a nedařilo se mu správně kombinovat, Souček přišel na trávník a zajistil větší stabilitu. Byl silný především ve vzdušném prostoru – vyhrál sedm z jedenácti hlavičkových soubojů (úspěšnost 64 %). Navíc potvrdil, že je schopný se dostat do nebezpečného zakončení, byť v prvním poločase prodloužení minul branku z prostoru malého vápna. Nelze od něj sice čekat, že bude tvořit hru a otáčet její těžiště, ale pořád je hodně platný.
Jak může uvažovat trenér: Může se smířit s tím, že Dánové budou během zápasu daleko víc na balonu, protože mají ve středu hřiště technicky vybavené záložníky. Souček by je mohl díky defenzivní síle účinně eliminovat, navíc se nabízí pomoc i při standardních situacích.
Verdikt: ANO
Otázka číslo 2: Zůstane role Daridy významná?
Miroslav Koubek chtěl pro barážová utkání nasypat do středu pole ingredience kreativity a zkušenosti. Proto tolik stál o Vladimíra Daridu. Ve čtvrtek byl v základní sestavě – mimochodem, jako první hráč působící v Hradci Králové. Jenže o poločase veterán zůstal v kabině. Reprezentace v té době prohrávala 1:2, na hřiště putoval exkapitán Tomáš Souček.
„Vláďa šel dolů v momentě, kdy jsme prohrávali a chtěli zvednout výšku,“ vysvětloval trenér. Daridův zápas to nebyl. Ztratil osm míčů, z toho pět na vlastní polovině, očekávanou hernost a jistotu ve výstavbě nedodal. Typologicky mu duel s irskou bestií neštymoval. Proti fotbalovějšímu Dánsku by to mohlo být jiné. Navíc ve vyzkoušené dvojici se Součkem. Společně odehráli v reprezentaci téměř tři desítky zápasů. Znají se, mají chemii.
Jak může uvažovat trenér: Koubek tvrdil, že Darida bude mít v baráži významnou roli. Bylo by překvapivé, kdyby ho škrtl ze svých plánů. Spíš se to nestane. I kvůli úctě a respektu. Očekává se, že Darida zápas s Dánskem rozjede.
Verdikt: ANO
Otázka číslo 3: Hrát na dva hroty?
Byla to už ozkoušená varianta minulého kouče Ivana Haška, ale ne tolik úspěšná. Spolupráce útočníků Tomáše Chorého a Patrika Schicka tentokrát nezafungovala, vlastně ani neexistovala. Zároveň oba hroťáci ubírali prostor ofenzivně laděným záložníkům Lukáši Provodovi a Pavlu Šulcovi, čímž utrpěla kreativita ve středu hřiště. Obr ze Slavie se nedostal do hry, zůstal bez střely na branku a nezvykle ztrácel i v osobních soubojích. Vyhrál jich pouze sedm z 31.
Zato Schicka, jenž proměnil dvě penalty, chválil také kouč Koubek: „Viděli jste Patrika Schicka někdy takhle bojovat? Já ještě ne.“ Skutečně, útočník Leverkusenu byl velmi aktivní, vydržel po fyzické stránce celý zápas (133 minut) a spolu s kapitánem Ladislavem Krejčím zapsal nejvíc doteků ve vápně soupeře (4). Proti Dánům se navíc očekává, že nepůjde o tak silový souboj, oba stopeři Christian Norgaard a Victor Nelsson měří 185 centimetrů.
Jak může uvažovat trenér: Pokusí se dostat víc do hry Šulce s Provodem, kteří jsou silní v meziprostorech a najdou si míče po celé šířce hřiště. Větší volnost jim dá systém s jedním hrotovým útočníkem. Tím bude s největší pravděpodobností Schick.
Verdikt: NE
Otázka číslo 4: Další šance pro Juráska?
Umí zahrát nadstandardně, což ukázal i po zimním návratu do Slavie. Proti Irsku ale David Jurásek uvízl pod průměrem. Absolutně nevyužil nejsilnější stránku. Za 85 odehraných minut vyprodukoval jediný úspěšný centr, na který potřeboval čtyři pokusy. I mapa znázorňující jeho pohyb odhalila, že oproti ligovým zápasům v „sešívaném“ dresu se vyskytoval výrazně níž, a to hluboko na vlastní půli.
Prakticky ničím si neřekl o druhou šanci. Michal Sadílek, který ho nahradil v 82. minutě, byl při záskoku na pozici levého wingbeka (primárně jde o středního záložníka) lepší. Podle statistik datové společnosti Wyscout zapsal podobná čísla jako parťák ze Slavie, na což mu stačila téměř polovina herního času. Za 49 minut zaznamenal dva centry se stoprocentní přesností, navíc doručil i kvalitu při zahrávání standardních situacích. Další variantou je sparťan Jaroslav Zelený.
Jak může uvažovat trenér: Koubek si potvrdil, že Sadílek se momentálně nachází ve velmi dobré formě. Určitě lepší než Jurásek. Má konzistenci ve výkonech, je dříč. Byla by hloupost toho nevyužít a pozice levého wingbeka je rozhodně jednou z variant.
Verdikt: NE
Otázka číslo 5: Trojka, nebo čtyřka?
V létě 2021 přijal Koubek nabídku Hradce Králové a okamžitě začal s rozestavením se třemi stopery. Nutno podotknout, že nesmírně úspěšně. V lize se tehdy téměř výhradně hrálo v klasické čtyřce, od Koubkovy inovace se poměr začal překlápět na stranu trojky. Teď už hrají v tomto schématu téměř všichni. I reprezentace. Nástupce Ivana Haška nic neměnil. Proti Irsku vyslal stoperskou sestavu ve složení Holeš – Hranáč – Krejčí. V kontextu celého výkonu to příliš nevyšlo.
Coufal je mnohem platnější – zvyklý z Hoffenheimu – na konzervativní rozestavení se čtyřmi obránci, v kterém plní roli pravého beka. Ve čtvrtek mu to nesedlo, byť o jeho skvělé formě v bundeslize se vyprávějí příběhy. Odříznutí wingbeci (vedle Coufala i David Jurásek) byli jednou z příčin herní podprůměrnosti. Přesedlání na čtyřku je variantou i proto, že Dánové praktikují rozestavení 4 – 2 – 3 – 1, kde zprava jezdí exslávista Alexander Bah a zleva Joakim Maehle z Wolfsburgu.
Jak může uvažovat trenér: Koubek však věří vlastní šabloně. Jen těžko se dá očekávat, že by zmuchlal připravený taktický plán a v panice ho hodil do koše. V úterý se na Letné počítá s trojkou vzadu. Jen jinak personálně ukotvenou.
Verdikt: TROJKA
Otázka číslo 6: Kdo na pravého stopera? Rvačka slávistů
Některá jména mají v národním týmu místo pod palcem dlouhodobě. Mezi ně patří Tomáš Holeš. Nic se nezměnilo ani po nástupu Miroslava Koubka. Hvězda Slavie byla proti Irsku součástí základní sestavy. Vydržela v ní však jen pětačtyřicet minut.
I u Holeše se můžeme spokojit s trenérovým vysvětlením o nutnosti přidat do druhé poloviny zápasu centimetry, ovšem stejně jako u Daridy šlo i o výkonnost. Dvaatřicetiletý stoper nevypadal jistě jako v klubu, dělal chyby, s Coufalem si nevyhověl – pravá strana fungovala s výhradami.
Úroveň se zlepšila po nástupu Štěpána Chaloupka. Byť se od něj balon při prvním kontaktu odrazil jako od trampolíny, nezdar mu sebevědomí nepošlapal. Postupně přidával na jistotě, přímočarosti přihrávek i solidnosti při soubojích. Zápas končil ve skvělém rozpoložení, tedy stejně jako ve Slavii.
Jak může uvažovat trenér: Koubek má dvě možnosti – buď ukáže na Holešovu protřelost z velkých zápasů a bude doufat v lepší výkon, nebo zvolí mládence ve formě. Vzhledem k tomu, že Chaloupek si prošel Ligou mistrů a patřil mezi nejlepší slávisty, mohl by ukázat spíše na něj.
Verdikt: CHALOUPEK
Předpokládaná sestava podle Sportu
Kovář
Chaloupek Hranáč Krejčí
Coufal Darida Souček Sadílek
Provod Šulc
Schick