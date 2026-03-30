Česko vs. Dánsko v TV: kde sledovat baráž o MS ve fotbale živě?

Ladislav Krejčí se raduje z vyrovnávací trefy proti Irsku
Ladislav Krejčí se raduje z vyrovnávací trefy proti IrskuZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Češi před penaltami proti Irsku
Ladislav Krejčí se raduje z vyrovnávací trefy proti Irsku
Ladislav Krejčí se raduje z vyrovnávací trefy proti Irsku
Miroslav Koubek v zápase proti Irsku
Jan Kliment se raduje po rozhodující penaltě
Český útočník Tomáš Chorý proti Irsku
Michal Sadílek v utkání proti Irsku
Otakar Plzák
Kvalifikace MS fotbal 2026
Fotbalisté Česka udělali první krok k postupu na mistrovství světa, když dokázali otočit nepříznivý stav a porazit Irsko na penalty. Teď je čeká Dánsko, které do zápasu vstupuje jako velký favorit. Dokážou svěřenci Miroslava Koubka přehrát silného soupeře a probojovat se na vysněný mundial? Bitva o všechno začíná v úterý 31. března od 20:45 na Letné. Kde můžete sledovat Česko vs. Dánsko živě?

Česko vs. Dánsko
Baráž na MS ve fotbale 2026

Datum: úterý 31. března (20:45)
Dějiště: epet Aréna, Praha
Rozhodčí: Maurizio Mariani (Itálie)
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Dánsko v TV?

Českou reprezentaci čeká klíčová baráž proti Dánsku, která rozhodne o postupu na světový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Dánsko začíná v úterý 31. března od 20:45.

H2H - vzájemné zápasy Česka a Dánska

Národní tým se s Dány utkal celkem dvanáctkrát. Většinou jde o velmi vyrovnané bitvy, což potvrzuje bilance tří vítězství na obou stranách. Zbylých šest zápasů skončilo remízou. Naposledy na sebe oba celky narazily v roce 2021 ve čtvrtfinále odloženého Eura, kde Dánové slavili postup po výhře 2:1.

DatumZápas a výsledek
03. 07. 21Česko - Dánsko 1:2
15. 11. 16Česko - Dánsko 1:1
22. 03. 13Česko - Dánsko 0:3
08. 09. 12Dánsko - Česko 0:0
17. 11. 10Dánsko - Česko 0:0
26. 03. 08Dánsko - Česko 1:1
15. 11. 06Česko - Dánsko 1:1
27. 06. 04Česko - Dánsko 3:0
02. 06. 01Dánsko - Česko 2:1
28. 03. 01Česko - Dánsko 0:0
21. 06. 00Dánsko - Česko 0:2
19. 08. 98Česko - Dánsko 1:0

