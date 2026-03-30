Česko vs. Dánsko v TV: kde sledovat baráž o MS ve fotbale živě?
Fotbalisté Česka udělali první krok k postupu na mistrovství světa, když dokázali otočit nepříznivý stav a porazit Irsko na penalty. Teď je čeká Dánsko, které do zápasu vstupuje jako velký favorit. Dokážou svěřenci Miroslava Koubka přehrát silného soupeře a probojovat se na vysněný mundial? Bitva o všechno začíná v úterý 31. března od 20:45 na Letné. Kde můžete sledovat Česko vs. Dánsko živě?
Česko vs. Dánsko
|Datum: úterý 31. března (20:45)
Dějiště: epet Aréna, Praha
Rozhodčí: Maurizio Mariani (Itálie)
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Dánsko v TV?
Českou reprezentaci čeká klíčová baráž proti Dánsku, která rozhodne o postupu na světový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Dánsko začíná v úterý 31. března od 20:45.
H2H - vzájemné zápasy Česka a Dánska
Národní tým se s Dány utkal celkem dvanáctkrát. Většinou jde o velmi vyrovnané bitvy, což potvrzuje bilance tří vítězství na obou stranách. Zbylých šest zápasů skončilo remízou. Naposledy na sebe oba celky narazily v roce 2021 ve čtvrtfinále odloženého Eura, kde Dánové slavili postup po výhře 2:1.
|Datum
|Zápas a výsledek
|03. 07. 21
|Česko - Dánsko 1:2
|15. 11. 16
|Česko - Dánsko 1:1
|22. 03. 13
|Česko - Dánsko 0:3
|08. 09. 12
|Dánsko - Česko 0:0
|17. 11. 10
|Dánsko - Česko 0:0
|26. 03. 08
|Dánsko - Česko 1:1
|15. 11. 06
|Česko - Dánsko 1:1
|27. 06. 04
|Česko - Dánsko 3:0
|02. 06. 01
|Dánsko - Česko 2:1
|28. 03. 01
|Česko - Dánsko 0:0
|21. 06. 00
|Dánsko - Česko 0:2
|19. 08. 98
|Česko - Dánsko 1:0