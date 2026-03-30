Irská invaze zvládnutá, Dánů bude v Praze výrazně méně. Kotel apeluje: Nedělejte ostudu!
Jeden velký zápas vyšel téměř bezchybně, další těžká zkouška čeká v úterý. Zatímco fotbalisté vybojovali klíčovou výhru na penalty, ultras skupina Fanatismus Česko za sebou má jeden z největších zápasů, a vzhledem k počtu irských fanoušků v Praze byla hodně náročná i veškerá organizace dalších opatření kolem utkání. „Zápas beru jako bezproblémový, vzhledem k tomu, kolik fanoušků Irska přijelo do Prahy,“ chválí SLO české reprezentace Vladimír Pavlík, který má na starost komunikaci mezi fanoušky a oficiálními orgány.
Na reprezentačních zápasech nebývalo organizované fandění zvykem, v poslední době se však atmosféra díky sjednocenému kotli výrazně mění.
V semifinále proti Irsku si fanoušci připravili choreografii s podobiznou fanouška, který držel transparent s nápisem „ČESKO!“ a pod ním se objevila slova „Srdce Evropy“ doplněná o českou trikoloru.
Při samotném představení došlo i k drobným komplikacím. „Při prezentaci choreografie jeden člověk bohužel přepadl z první řady v kotli přes transparent a de facto ho strhl. Dotyčného jsme ošetřili a předali zdravotní službě,“ uvedl český Supporter Liaison Officer, tedy muž, co má na starost komunikaci s fanoušky.
„Můžeme se na to připravovat měsíce, ale pokud jeden vylitý člověk zkazí veškerou snahu, neuděláme nic. Dotyčnému i přesto přejeme brzké uzdravení,“ napsala na Instagramu samotná skupina Fanatismus Česko a apelovala na všechny, aby „nedělali ostudu“.
Směrem k finálovému utkání proti Dánsku zatím ultras tábor nic bližšího nevydal, ale dá se očekávat, že kromě již tradičního fandění znovu přijdou i s další choreografií. „Aktivity našich fanoušků se budou soustředit až na stadion. Nechte se překvapit tím, co se bude dít,“ říká Pavlík.
Dánové pak na Letné pravděpodobně zaplní celý sektor hostů, kam se vejde necelá tisícovka diváků. Na rozdíl od českých fans pak chystají i společný pochod ke stadionu. „Oproti Irům jich bude mnohem méně. Měli to těžší s přípravou, protože do poslední chvíle nevěděli, zda postoupí a kde budou hrát. Nějaké vstupenky jsou ještě pro dánskou fotbalovou federaci, takže pokud uvidíte Dány mimo jejich sektor, jsou to právě zaměstnanci federace,“ přibližuje SLO ohledně soupeře.
Irsko - opatření fungovala
V tomto ohledu byl výrazně náročnější předchozí duel proti Irsku, kdy do Prahy dorazilo přes šest tisíc fanoušků z ostrovů a do Edenu se dostala jen malá část z nich. „Úspěch nebyl stoprocentní, což bylo vidět, ale na stadion se jich dostalo minimum,“ vysvětluje Pavlík.
Boj proti překupníkům a snaha mít na stadionu co nejvíc českých fanoušků do velké míry zafungoval. Dohromady bylo v ochozech zhruba 2500 Irů, z toho víc než polovinu tvořil pro ně vyhrazený sektor a vstupenky pro fotbalovou asociaci země, takže navíc proklouzla na stadion asi tisícovka lidí.
„Když to srovnám s kvalifikací proti Chorvatům, kterých do města přijel zhruba stejný počet a na stadion se jich dostalo asi pět tisíc, tak opatření zafungovala. Nejsou neprůstřelná, ale je to krok správným směrem,“ doplnil prostředník mezi fanoušky a oficiálními orgány.
Za další úspěch se dá považovat, že i přes účast pověstných irských fanoušků v domácích sektorech nepřišly žádné větší potíže. „Nebyly žádné zadržené nebo vážněji zraněné osoby. Vzhledem k počtu Irů v Praze to celkově považuji za úspěch,“ uzavírá pozitivně Pavlík.
Nyní už pozornost všech českých fanatiků směřuje k zítřejšímu utkání na Letné.