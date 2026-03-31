Památné noci na Letné: předzvěst revoluce i chvíle řidiče kamionu. Pomůže proti Dánům genius loci?
Tenhle stadion má pro reprezentaci kouzlo, vzneseně se říká genius loci, tedy duch místa. V hlavě to má manažer Pavel Nedvěd, který tady sehrál velké duely, přidá se Václav Pilař, další ze zasloužilých internacionálů: „Pomohla nám,“ vzpomněl si na baráž o EURO 2012. Využít magii arény, která je objektivně zastaralá, nevyhovující, zároveň však poutavá, plánuje národní mužstvo ve finále baráže o mistrovství světa. V úterý dorazí Dánsko, favorit, což nelze opomíjet. Kdy sparťanský domov pomohl reprezentaci k úspěchu? Tady jsou příklady.
Samet byl blízko
Hrálo se o postup na mistrovství světa 1990, které vítala Itálie, tehdy asi hlavní země fotbalového světa. Československo potřebovalo porazit Portugalce, těžký úkol. Nakonec to byl zápas Michala Bílka, později trenéra reprezentace. Tým nezastavilo ani vyloučení Stanislava Grigy v první půli, Bílek rozhodl z famózního přímáku. Letná, kde se stálo, se topila v euforii, Sametová revoluce byla blízko.
„Věřili jsme si. Do zápasu v Praze jsme dobře vstoupili, ale pak byl Stano Griga vyloučen za takový divný zákrok. Honzovi Stejskalovi to pak nějak podivně vypadlo, oni vyrovnali, to byl nešťastný gól. Ale pak dal Mišo Bílek fantastický gól z trestňáku. Zvládli jsme to i v deseti. V Portugalsku už jsme byli v psychické pohodě,“ vzpomínal Lubomír Moravčík.
Postup byl stvrzen v Portugalsku dva dny před sedmnáctým listopadem. Na mistrovství se mužstvo prodralo až do čtvrtfinále. Hnaly ho tisíce fanoušků, které poprvé od pádu hnusného režimu mohly vyjet.
Československo - Portugalsko 2:1
6. října 1989
Branky: 11. Bílek z penalty, 83. Bílek - 75. Aguas. ČK: 18. Griga.
Československo: Stejskal - Straka, Kocian Kadlec, Bílek - Čabala (70. Němeček), Hašek, Chovanec, Moravčík (89. Kinier) - Griga, Skuhravý.
Drulákův večer
Byl to střelec, to se vědělo, ale také svéhlavý chlap. Tehdy zažíval životní sezonu, za Drnovice nakonec nasázel dvaadvacet branek v devětadvaceti duelech. Reprezentace ho nemohla minout, jeho výkony prostě nešlo přehlédnout. Proto se dostal do základní sestavy posledního duelu kvalifikace o EURO 1996 proti Lucembursku.
Jasně nešlo o velkého soka, ale připomeňme, že právě v boji o toto mistrovství s ním Češi padli. Na Letné to bylo jinak, Drulák se trefil dvakrát, další branku přihodil Patrik Berger. „Jedem do Anglie,“ zpívala celá Letná, šlo o první postup samostatné země na velký turnaj.
Drulák si na něm zahrál, bral stříbrnou medaili, ale později se z fotbalu stáhl, živil se i jako řidič kamionu. „No, něco dělat musím,“ pronesl.
Česko - Lucembursko 3:0
15. listopadu 1995
Branky: 37. a 46. Drulák, 57. Berger
Česko: Kouba - Kadlec - Hapal, Suchopárek - Látal, Frýdek, Němeček (71. Poborský), Berger (83. Šmicer), Nedvěd - Kuka (87. Lokvenc), Drulák.
Obrat proti Skotům
Mužstvo vedené Jozefem Chovancem jasně mířilo na EURO 2000, bylo však záhodno udržet auru vítězů. Nakonec se zadařilo, tým projel kvalifikaci bez ztráty bodu. Na Letné, v ten červnový večer, k ní však bylo blízko. Skotsko vedlo 2:0 ještě necelou půlhodinu před koncem. Ale pak se ukázalo, že střídání byla Chovancovou doménou.
Snížil Tomáš Řepka, načež kouč poslal na plac Pavla Kuku s Janem Kollerem. První srovnal, druhý rozhodl pár minut před koncem. „Tehdy byla Letná vyprodaná do posledního místa a atmosféra byla fantastická,“ vybavil si Kuka. „Pepa Chovanec nás poplácal po zádech a řekl jen: Dejte každý jeden gól. A my je dali. Byl to další splněný fotbalový sen. A když k tomu ještě dáte gól - na to se nezapomíná.“
Česko - Skotsko 3:2
9. června 1999
Branky: 65. Řepka, 75. Kuka, 87. Koller - 30. Ritchie, 63. Johnston.
Česko: Srníček - Suchopárek Horňák, Řepka - Poborský (69. Kuka), Nedvěd, Hašek (61. Baranek), Berger, Němec - Šmicer, Lokvenc (69. Koller).
Rozsekaný Rosický
Spoléhalo se na něj, jako vždy. Jen tentokrát se pozornost upínala jinam, ne přímo na Tomáše Rosického. Pavel Nedvěd se vrátil do reprezentace, poslední duel před baráží mistrovství světa 2006 proti Norsku hrál v semifinále portugalského evropského šampionátu 2004.
„Byla to pomoc, když se vrátí takové jméno,“ glosoval nedávno Rosický pro Sport. On sám v duelech s Norskem klasicky nebyl zdravý. V prvním, který rozhodl v Oslo Vladimír Šmicer, navíc dostal opět naloženo. „Přijel jsem už na sraz s nějakým problémem, na druhou stranu já měl furt nějakej. V Norsku se mi přidal ještě jeden, po ostrém zákroku. Bolelo mě koleno a kotník, ten byl horší. Měl jsem to strašně stažené a Eda Poustka s lékaři mě něčím napumpovali. Ale takovýhle zápas prostě chceš hrát,“ okomentoval odvetu.
Tu na Letné rozhodl jedinou trefou, pak navlékl oslavné triko. „Tak to si vůbec nepamatuju,“ smál se. Každopádně šlo o jediný postup samostatného Česka na ten větší na šampionát.
Česko - Norsko 1:0
16. listopadu 2005
Branka: 35. Rosický
Česko: Čech - Grygera, Rozehnal, Ujfaluši, Jankulovski - Poborský, Rosický (68. Kováč), Polák, Nedvěd, Šmicer (75. Štajner) - Baroš (90. Plašil).
Pilař: kat oranžových
Tehdy nešlo o poslední duel kvalifikace, prostě totálně klíčovou chvíli. Jenže tahle velká výhra, navíc trefená v nastaveném čase, znamenala skvělý rozjezd kvalifikace pro EURO 2016, kam se celek pod vedením Pavla Vrby nakonec dostal.
Přijel velký soupeř, nešlo - při vší úctě - o nějaké Moldavsko či Gibraltar. Na Letnou dorazilo Nizozemsko, v jehož sestavě byli takoví pánové jako Wesley Sneijder, Dirk Kuijt, Nigel de Jong, Memphis Depay či Robin van Persie. Jednoduše klasa.
Přesto se Češi vzepřeli a ukázali Holanďanům, že to na Letné nikdy neměli lehké. V nastavení rozhodl Václav Pilař, pomohla mu chyba soupeře, ale na to se nikdo neptá. Stadion Sparty opět zafungoval.
„Nebudu říkat, že jsme někde nahoře. Mělo by nás to povzbudit do dalších bojů. Tyhle tři body jsou hodně důležité, ale čeká nás ještě hodně zápasů,“ vyznal se kouč Vrba.
Česko - Nizozemsko 2:1
9. září 2014
Branky: 22. Dočkal, 90.+1 Pilař - 55. De Vrij.
Česko: Čech - Kadeřábek, Procházka, M. Kadlec, Limberský - Vácha (81. Kolář), Darida - Dočkal, Rosický, Krejčí (66. Pilař) - Lafata (72. Vydra).