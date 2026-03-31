ONLINE: Česko - Dánsko 1:1. Pasivní výkon národního týmu byl potrestán, je srovnáno
Velká bitva o mistrovství světa je tu! Česká fotbalová reprezentace pod vedením trenéra Miroslava Koubka bojuje o světový šampionát ve finálovém utkání baráže s Dánskem. Na pražské Letné se pokouší navázat na úspěšný semifinálový zápas proti Irsku. Podaří se národnímu týmu po 20 letech kvalifikovat na mundial? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.
Sestava Česka na zápas s Dánskem: Kovář - Chaloupek, Hranáč, Ladislav Krejčí - Coufal, Darida, Souček, Zelený - Šulc, Provod - Schick.