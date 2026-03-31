ONLINE: Česko - Dánsko. Koubek podržel v sestavě Daridu, do základu se vrací Souček
Velká bitva o mistrovství světa je tu! Česká fotbalová reprezentace pod vedením trenéra Miroslava Koubka bojuje o světový šampionát ve finálovém utkání baráže s Dánskem. Na pražské Letné se pokouší navázat na úspěšný semifinálový zápas proti Irsku. Podaří se národnímu týmu po 20 letech kvalifikovat na mundial? V základní sestavě opět nechybí Vladimír Darida a je v ní i Tomáš Souček. Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.
Sestava Česka na zápas s Dánskem: Kovář - Chaloupek, Hranáč, Ladislav Krejčí - Coufal, Darida, Souček, Zelený - Šulc, Provod - Schick.