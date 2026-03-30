Koubka před Dánskem potrápila sluchátka: Dámo, už vás slyším… Darida má silnou pozici
Den před výkopem největšího zápasu kariéry, který může Česko poslat na světový šampionát do Ameriky, byl trenér Miroslav Koubek (74) naprosto koncentrovaný. Naplno v přípravě na Dánsko, úterního soupeře v barážovém finále. Na předzápasové konferenci přeci jen došlo na úsměvné momenty – když český kouč bojoval se sluchátky, kde měl probíhat simultánní překlad otázek dánských novinářů. Přístroj ale v první chvíli nefungoval…
Když si Miroslav Koubek přiblížil sluchátka k uchu, aby si nechal přeložit dotazy novinářů českého soupeře, chvíli se čertil. Zvuk běžel špatně, trvalo, než se podařilo techniku zprovoznit. „Dámo, už vás slyším,“ ulevil si český kouč. Mimo jiné také navrhoval, aby dánští novináři hovořili německy – jazyk českého souseda ovládá přeci jen lépe, než dánštinu nebo angličtinu…
Chystá se vám tým na druhé utkání po postupu přes Irsko lépe?
„Vítězství nám určitě pomohlo. Ještě jednou chci ocenit výkon hráčů, jejich mentální stránku, bojovnost, nasazení, celkové odpracování zápasu. Tohle trošku zapadlo, ale byl to důležitý faktor vítězství. Prostor pro zlepšení určitě je, některé věci se mohly udělat jinak. Bylo to vítězství vůle, morálky. Po herní stránce to určitě budeme chtít vylepšit. S velkou pomocí fanoušků, za což jim děkujeme, míříme za svým cílem a s vírou to dokázat.“
Je příprava na Dány jiná, než na předchozího soupeře?
„To si pište, že jo. Samozřejmě, oba soupeři jsou těžcí. Jeden hraje takto, druhý jinak. Na nějaké věci musíte v přípravě zareagovat, udělat patřičná opatření. Ale hlavní jsme pořád my, chceme se prosadit svým stylem - vlastní filozofií a dobrou hrou.“
Změnila se pozice Vladimíra Daridy?
„Vláďa mě nezklamal, už jsem to říkal jednou (na pozápasové konferenci). Po taktické stránce splnil úkoly, jaké měl. Kooperace s jinými kluky mohla být lepší, nějaké věci jsme si k tomu řekli. Vláďova pozice je taková, jaká byla před nominací, tedy silná. Uvidíme, jak to postavíme, jestli s ním, nebo s oným. Vláďa Darida je připravený stejně, jako další hráči do pole a naši tři brankáři.“
Plánujete nějaké změny v sestavě?
„Tady se ode mě samozřejmě nic nedozvíte, to by ode mě nebylo moudré. Vždycky přemýšlíte o změnách, o typologii hráčů, kterou vymýšlíte podle sebe i podle soupeře. Když je mistrovský zápas a pak následuje přátelský, třeba se v sestavě všichni vymění. Ale tohle není náš případ.“
Jaké jsou silné a slabé stránky Dánska?
„Odkážu vás na kapitána mužstva, který to dobře pojmenoval. Jejich technická i kombinační síla je na vysoké úrovni. Vědí, co a jak chtějí hrát, mužstvo je dlouho pohromadě, stabilní. Filozofie je naprosto jiná, než italská. My použijeme naše zbraně a naše atributy hry. Chceme být méně nervózní, uvolnit se, hrát podobný fotbal, jako Dánové. Dostat se víc na balon, než proti Irsku. Chceme vylepšit hernost mužstva, tudy určitě vede cesta.“
A slabé stránky?
„Ty si nechám pro sebe, ale jsou tam taky.“
Mění se nějak atmosféra v týmu?
„Vnímám mužstvo, že je pohromadě, žije spolu. Nemám srovnání s minulostí, ale ohlasy kolegů, co v mužstvu byli předtím, jsou takové, že tohle zaznamenali a je to intenzivnější. Vnímají soudržnost, mužstvo je pevnější.“
Berete jako výhodu, že před zápasem je podle sázkových kanceláří favoritem Dánsko?
„Logicky je favoritem, na základě dlouhodobých výsledků i rankingu zemí podle žebříčku FIFA. S podporou našeho domácího prostředí se dávají šance týmů do roviny. Určitě nám nevadí, že Dánsko je favoritem.“