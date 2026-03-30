Krejčí se o Dánech bavil i s Priskem: Bude tady! A uvidíme, komu bude fandit...
V pondělí odpoledne usedl na místo, z něhož v minulých letech hodnotil zápasy pražské Sparty. Ladislav Krejčí se vrátil na Letnou, kde jako kapitán povede českou reprezentaci do úterního finále baráže o postup na fotbalové mistrovství světa proti Dánsku. „Zažil jsem tady skvělé evropské večery,“ vzpomínal šestadvacetiletý obránce.
Co pro vás znamená návrat na Letnou?
„Z vlastních zkušeností vím, jaké má stadion kouzlo. Teď jsme sice na mezistátní úrovni, ale věřím, že se budeme s fanoušky navzájem podporovat a díky celkové energii a chtíči to dotáhneme do cíle. Všichni se na to utkání těšíme.“
A jak se na něj připravujete po mentální stránce?
„Já osobně nic neměním, protože věřím v konzistentní práci. Pokud se chystáte stejně v jakékoliv situaci, dovede vás to k úspěchu.“
Apelujete podobně i na tým?
„Komunikaci směřujeme čím dál víc k zápasu. Trávíme spolu hodně času na jídle i mimo něj, dotahujeme různé myšlenky směrem k utkání. Každý si uvědomuje jeho důležitost a šanci, kterou máme před sebou. Podle toho se taky všichni hráči chovají.“
Jste po čtvrtečním dramatu proti Irsku mentálně silnější?
„Má to určitě pozitivní vliv, jde pro nás o určitou energii, která nám pomůže do budoucna. Navíc každým zápasem se budeme sehrávat v novém systému, což nám dá víc jistoty a vzájemné důvěry.“
Přesto nový systém přinesl chyby, které musíte napravit...
„Vždycky je co zlepšovat. Teď nás čeká jiný soupeř a uvidíme, jak se s tím popasujeme. Víc vám k tomu ani říct nechci.“
A v čem se Dánsko liší od Irska?
„Irsko hrálo bojovný, silový fotbal, bylo hodně v hlubokém defenzivním bloku. Dánsko je jiné. Má velice kvalitní individuality na každém postu, chce hrát, má dobrou výstavbu a kvalitu v ofenzivě. Čeká nás úplně rozdílný zápas, na což se samozřejmě připravujeme nejlíp, jak můžeme.“
Možná největší hrozbou je útočník Rasmus Höjlund z Neapole...
„Víme o jeho kvalitě a střelecké formě. Víme, kolik gólů vsítil v této sezoně. Je to silný hráč, který hraje na top úrovni. Víme, že si na něj musíme dát pozor. Na druhou stranu ne jenom na něj, ale na každou individualitu. Připravujeme se, co nejlíp umíme, protože si uvědomujeme, jak důležitý zápas nás čeká.“
Byl jste v kontaktu s dánským trenérem Brianem Priskem, se kterým jste se potkal při angažmá ve Spartě?
„Měl jsem šanci se s ním pobavit před reprezentačním srazem, protože jsem byl v Praze dřív. Bavili jsme se a vím, že tady na stadionu bude. Uvidíme, komu bude fandit (s úsměvem se otočil na trenéra Koubka).“
Poznal jste díky Priskemu dánskou mentalitu?
„O charakteristice Dánů jsme se bavili i teď na repre, dostali jsme informace od realizačního týmu. Ano, měl jsem možmost pracovat s dánskými trenéry a pár hráči v týmu, ale nechci se pouštět do nějakého srovnání. Kulturu nejvíc poznáte, pokud v té zemi žijete. Nerad bych si domýšlel.“