Česká bitva o Ameriku: podrží Koubek Daridu? Ve hře je téměř čtvrt miliardy
Devadesát minut. Možná sto dvacet a penalty k tomu. Tak blízko, ale i daleko je česká fotbalová reprezentace od amerických břehů. V úterý je na programu epická bitva. Nejdůležitější střet za posledních dvacet let. O postup na mistrovství světa svede národní tým přímý souboj s Dánskem. Natřískaná Letná – doufejme – zažije další památný večer. Kromě účasti na turnaji je v banku zhruba 225 milionů korun.
Po čtvrtečním nerváku s Irskem (2:2 po prodloužení, 4:3 na penalty) v Edenu se připravte na další nekompromisní nápor rozličných emocí. Česko čeká rozuzlení boje o Ameriku. Buď se bude opulentně hodovat a rozpustile slavit splnění ultimativního cíle, nebo Letnou pokryje černé sukno. Nic mezi tím. Zdolat individuální kvalitou nabušené Dánsko je jediným motivem večera.
Dvacet let v kuse se země, která dala světu řadu fantastických fotbalistů a dva držitele Zlatého míče (Josef Masopust, Pavel Nedvěd), jen smutně kouká na přehlídku nejlepších týmů planety. Od účasti v Německu v roce 2006 (konec v základní skupině) následovaly čtyři kvalifikační krachy. Národní tým zkolaboval na cestě do Jihoafrické republiky, Brazílie, Ruska i Kataru.
Teď je blízko tomu zatočit s depresivní marností. V semifinále barážového play off se Česko vymotalo se ztráty 0:2 s Irskem, aby zvládlo penaltovou exekuci na závěr. Byť ani v ní se věci nevyvíjely dobře po selhání Mojmíra Chytila. Naštěstí na lajně měl den gólman Matěj Kovář a další střelci už nezaváhali.
Extrémně důležitý obrat výrazně zvedl atmosféru v týmu. Vyvětral pach z dřívějších zádrhelů, neshody s fanoušky. Hráči ubytovaní v hotelu v centru Prahy žijí pospolu, nedělí se na skupinky či rozhořčené individuality. Všichni kolem i uvnitř reprezentace se snaží, aby do klíčové úterní noci šel jeden dokonale vyladěný TÝM.
„Čím dál víc to k Dánsku směřujeme. Komunikujeme nejen já, ale všichni. Víc se bavíme, trávíme spolu čas na jídle i mimo něj. Dolaďujeme si myšlenky, průběh toho, co je a co ještě nastane, než přijde zápas. Každý si uvědomuje tu důležitost a šanci, kterou máme před sebou, a podle toho se taky všichni chovají,“ nastínil aktuální rozpoložení týmu český kapitán Ladislav Krejčí.
Na předzápasové konferenci s ním souhlasil i vedle sedící Miroslav Koubek. „Vnímám mužstvo, že je pohromadě, žije spolu. Nemám srovnání s minulostí, ale ohlasy kolegů, co v mužstvu byli předtím, jsou takové, že tohle zaznamenali a je to intenzivnější. Vnímají soudržnost, mužstvo je pevnější,“ prohlásil. Zkušený kouč ve čtvrtek prošel ohnivou premiérou v roli hlavního šéfa české střídačky.
Úspěšná noc v Edenu a euforický obrat s Irskem je ale pryč. Pravěk. V úterý se jde na Dánsko. Postupující dostane od FIFA devět milionů dolarů plus dalších jeden a půl milionu na turnajové výdaje, dohromady v přepočtu přibližně čtvrt miliardy korun. Že by tuzemská asociace finanční injekci celkem potřebovala, o tom není sporu. Ale primárně jde o něco jiného – o veliký sportovní úspěch.
Aby se povedlo Dánsko odklonit od červnové cesty přes Atlantik, je potřeba spojit všechny součástky v jeden fungující celek. Hlavně trefit základní sestavu a strategii do ní otisknutou. Tedy to, co se úplně nepovedlo s Iry.
„Použijeme naše zbraně a naše atributy hry. Chceme být méně nervózní, uvolnit se, hrát podobný fotbal jako Dánové. Dostat se víc na balon než proti Irsku. Chceme vylepšit hernost mužstva, tudy určitě vede cesta,“ naznačil Koubek den před výkopem.
Odhalit karty on ani kapitán Krejčí nechtěl. Možnosti, jak český kouč poskládá sestavu, rozebíral deník Sport a web iSport v minulých dnech.
Z odhadů vychází tři změny oproti základu s Irskem. Tomáše Holeše nahradí ve stoperské trojce dynamičtější Štěpán Chaloupek, do základu se vrátí Tomáš Souček. Exkapitán zesílí střed pole, ubere se jeden hrot (Tomáš Chorý), na vrcholu české pyramidy zůstane Patrik Schick. Pod ním pracující duo Lukáš Provod a Pavel Šulc. Změna se nabízí vlevo – místo Davida Juráska by mohl jít do akce od první minuty Michal Sadílek, který společně s dalšími střídajícími hráči dobře vstoupil do bitvy s Irskem.
V základu by mohl zůstat Vladimír Darida, který ve čtvrtek odnesl střídáním nepovedený první poločas a nešťastně zaviněnou penaltu. „Vláďova pozice je taková, jaká byla před nominací, tedy silná. Po taktické stránce splnil úkoly. Kooperace s jinými kluky mohla být lepší, nějaké věci jsme si k tomu řekli. Je připravený, stejně jako další hráči do pole a naši tři brankáři,“ reagoval Koubek.
Teď už není kam uhýbat, správně poskládat sestavu nutně potřebuje. Variant je víc, třeba taková, že vlevo začne defenzivnější Jaroslav Zelený a nedostane se na Sadílka. Nebo mezi náhradníky zůstane Darida a k Součkovi trenér postaví právě Sadílka - dobře spolu fungovali před posledním EURO v Německu.