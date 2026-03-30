Analýza Dánů: o dvě úrovně výš než Irové, hrají „klubový“ fotbal. Češi musí zahustit střed
ANALÝZA SPORTU | Připadne vstupenka na mistrovství světa českým fotbalistům nebo hladovým Dánům? Seveřané cítí, že už měli mít letenky do Ameriky dávno koupené, až kolaps v závěru loňské kvalifikace je totiž poslal do současné situace. Do Prahy zkrátka dorazil silný soupeř, který by se na šampionátu kvalitou neztratil. „Působí na mě skoro až jako klubové mužstvo, kde hráči trénují každý den a hrají spolu naslepo,“ říká ve své tradiční analýze expert deníku Sport a webu iSport a trenér Petr Ruman. Kde leží slabiny favorita?
O herním stylu
„Možná tak o dvě úrovně silnější mužstvo, než jakým bylo Irsko. Čeká nás i úplně jiný styl fotbalu. Historicky si Dány pamatuji jako technicky vyspělé hráče, ale v 90. letech šli více do pragmatičnosti a kompaktnosti. V současnosti mísí oba tyto přístupy. Co se nezměnilo, je silná kolektivní identita – Dánsko nikdy nestálo na individualitách, ale na fungujícím týmu. Pod vedením kouče Riemera se snaží být dominantní na míči a vytvářet si šance kombinacemi mezi řadami. Signifikantním rysem je ale hlavně silný presink, ten mě bouchnul do očí ihned.“
O hře proti míči
„Je výrazně ovlivněno zmíněným presinkem a represinkem. Jeho intenzita byla dle dat dokonce třetí nejvyšší v celé evropské kvalifikaci! Jde opravdu o brutální zbraň, zřejmě se na nás sesypou jak vosy na lízátko. Signálem pro přepnutí do presinku je zpětná přihrávka soupeře. Ale pozor, má to i své nevýhody. Dánové jsou bez míče normálně extrémně kompaktní a přepnutí do presinku jim tuto strukturu může narušit. Často tak nechají volnou jednu ze stran, nebo se jim rozpadne ofsajd linie. Ale to je riziko, se kterým jsou ochotni hrát.“
OBRÁZEK 3: Dánové vyběhli do presinku, ale struktura a ofsajd linie jejich obrany se rozpadla • iSport
O hře s míčem
„Kdo si ale myslí, že jde jen o běhavý presující tým, je na omylu. Dánové jsou až nezvykle flexibilní a vynalézaví při hře s balonem,