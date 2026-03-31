Experti před Dánskem: klíčem domácí prostředí, ale bude to bolet. Co udělat s Daridou?
Reprezentace stojí na prahu velkého úspěchu. Fotbalová kvalita je spíš na straně Dánska, jenže postup na světový šampionát pro Koubkovu partu získává reálnější obrysy – o to víc, když Česko poženou fanoušci. „Domácí prostředí nám dává velkou šanci,“ shodují se experti v anketě deníku Sport a webu iSport. A jak naložit s návratem zkušeného Vladimíra Daridy, který v duelu s Irskem nepřesvědčil?
Jan Koller
nejlepší střelec v historii české reprezentace
Postoupí Česko přes Dánsko na mistrovství světa? Co bude klíčem?
Musí to být lepší než s Irskem
„Zvládli jsme bitvu s Irskem, cítím, že by to kluky mohlo nakopnout a postup konečně klapnout. Jednoduché to určitě nebude, nejsme favorité. Výhra nad Irskem tým namotivuje, snad předvede lepší výkon dopředu. Bude to taktická bitva, může se stát, že to zase půjde do penalt nebo do prodloužení. Ale bude to hodně těžké, určitě musíme podat lepší výkon než s Irskem. Výhoda domácího prostředí je na naší straně, dlouhodobě se nám na Letné i v Edenu daří. Očekává se vyprodáno se skvělou atmosférou. Fanoušci nás budou tlačit a z toho bychom měli těžit. Každopádně musíme jít do zápasu s ještě větší chutí a sebevědomím.“
Podržel byste v základní sestavě Vladimíra Daridu?
Vláďu bych podržel
„První poločas hráli proti Irsku skoro všichni špatně, nebyl hráč, který by vynikal. Odnesl to Vláďa Darida, také proto, že po jeho zákroku byla odpískaná penalta, která nebyla úplně stoprocentní. Já bych Vláďu podržel, snad trenér trefí sestavu a zvládneme to. Ale nejsem moc zastáncem podobných tahů, aby se kluci po několika letech vraceli do reprezentace. Sám jsem to zažil a nepovedlo se to. Ale zase je hezké, že jim Vláďa chce pomoct, cítí se dobře, má sportovní formu a daří se mu v Hradci.“
Karel Krejčí
bývalý trenér české jednadvacítky
Postoupí Česko přes Dánsko na mistrovství světa? Co bude klíčem?
Nepustit je do strojové kombinace
„Domácí prostředí volá po tom, že šance postoupit je velká. Typologie zápasu bude odlišná, než s Irskem, kdy jsme byli favorité, ale teď je to opačně. Jako trenér mládežnických reprezentací jsem proti Dánům nastupoval, staví na fotbalových věcech. Snaží se hrát odzadu po zemi a dbají na výstavbu. Naše šance je ve standardkách, případně si pomoct brejky. Může na ně platit vyšší presink, abychom je donutili nakopávat a nepustili je do strojové kombinace. Důležité je mít vepředu pohyblivé a agresivní hráče. K tomu musíme dobře bránit v bloku a snažit se být po ziscích nebezpeční směrem nahoru.“
Podržel byste v základní sestavě Vladimíra Daridu?
Očekávám Vláďu v základu
„Je to zajímavé téma, dost se o tom psalo. S Vláďou jsem vyhrál v Plzni dorosteneckou ligu, pomohl mu dostat se do velkého fotbalu. Přes hostování se vrátil do Plzně a výkony si řekl o nároďák a následné zahraniční angažmá. Znám ho dlouho, fandím mu, udělal super kariéru. Míra Koubek i Pavel Nedvěd ho přemluvili k návratu, s Vláďou měl realizák už před srazem velké plány, v lize si drží sportovní formu. První zápas mu úplně nevyšel, nebyl u českého obratu, ale jeho zkušenosti se mohou hodit. Očekávám ho znovu v základu.“
David Kobylík
mistr Evropy do 21 let, expert Sportu
Postoupí Česko přes Dánsko na mistrovství světa? Co bude klíčem?
Na kvalitu se nehraje
„Doufám a věřím, že to uhrajeme, i když to bude bolet. Je potřeba dokonat úspěch, který jsme začali proti Irsku. Fotbalová kvalita možná nebyla úplně v topu, ale na to se teď nehraje. Důležité je jenom dostat se na mistrovství světa a je úplně jedno jakým způsobem. Výrazně nám v tom může pomoct i domácí prostředí a fanoušci. Myslím, že budeme chtít získat převahu vyloženě silou, vrchem a spoléhat na rychlé brejky a standardní situace. Dánové zase mají rychlá křídla a jsou silní v přímočaré kombinaci. Každý bude chtít využít svých předností.“
Podržel byste v základní sestavě Vladimíra Daridu?
Darida a Sadílek jsou 50 na 50
„Jsem hodně rozpolcený. Určitě bych do středu zálohy postavil Tomáše Součka, takže by Darida vypadl. Zároveň bych na place nechal jenom jednu věž a posadil Tomáše Chorého a vysunul výš Pavla Šulce. Ve středu zálohy tak vedle Součka vznikne místo ještě pro jednoho středního záložníka a nemůžu se rozhodnout, koho z dvojice Sadílek–Darida. První zápas Daridovi úplně nevyšel, v české lize je sice naprosto nadstandardní fotbalista, ale ani takhle zkušený hráč to nemá v reprezentaci jednoduché – navíc po takhle dlouhé době.“
Horst Siegl
bývalý reprezentační útočník
Postoupí Česko přes Dánsko na mistrovství světa? Co bude klíčem?
Máme to ve svých rukách
„Určitě máme velkou šanci, nahrál nám los, hrajeme doma a jsme k tomu strašně blízko. První poločas jsme zvládli, teď musíme ještě urvat ten druhý. Proti Irsku to bylo sice s velkým štěstím a po penaltách, fotbal nebyl úplně hezký, ale na to se historie neptá. Počítá se výsledek a tým to může psychicky hrozně moc zvednout. Dánové jsou sice favoriti a hlavně do ofenzivy mají velkou sílu, v kvalifikaci ale nepředvedli nic extra a skončili druzí za Skotskem. Očekávám vyrovnaný boj a zároveň lepší a techničtější fotbal než proti Irsku.“
Podržel byste v základní sestavě Vladimíra Daridu?
Do základu bych Vláďu nedal
„Byl jsem překvapený, že jsme ho tolik přemlouvali k návratu do reprezentace. Já jsem tam takovou nutnost neviděl. Dokonce se řešilo, jestli nebude rovnou kapitán, ale podle mě se zvolila nejlepší varianta a kapitán je Láďa Krejčí, kterému to sedlo. V sestavě obecně neočekávám velké množství změn, takže by Darida mohl nastoupit třeba vedle Součka, já ho tam ale úplně nevidím a na jeho místo bych poslal radši Červa. Do týmu se navíc dá vždycky sáhnout v průběhu zápasu a variant je tam celá řada. Proti Irům se změny z lavičky trenérům povedly.“