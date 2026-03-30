Žádný strach ze špionů. Dánové se chystali na Součka, navštívil je i trenér Priske
Před úterním zápasem proti Česku se zachovali jinak, než je u nich zvykem. Dánští fotbalisté přiletěli do Prahy kolem pondělního poledne a zatrénovali si na letenském stadionu, na kterém se odehraje finále baráže o postup na mistrovství světa v Americe. „Momentálně je to můj největší zápas v kariéře, protože v sázce je opravdu hodně,“ poznamenal kouč Brian Riemer, který se připravoval speciálně i na záložníka Tomáše Součka.
Trénink dánské reprezentace začal přesně v pět hodin odpoledne. Ve spodní části tribuny letenského stadionu postávala skupinka novinářů, mezi nimiž se najednou zjevila i dobře známá tvář. Brian Priske, kouč pražské Sparty, dorazil pozdravit staré známé. A možná jim popřát i hodně štěstí.
Bavil se s dánskými žurnalisty, pozdravil i členy národního týmu. S některými z nich se přátelsky objal a poplácal po zádech. Byl usměvavý, dobře naladěný. U hrací plochy nakonec vydržel celých patnáct minut, co byl trénink otevřený pro média.
Přitom ani není obvyklé, aby si Dánové naplánovali trénink na hřišti soupeře. „Není to běžné, ale vysvětlení je docela nuda,“ vyprávěl kouč Brian Riemer na tiskové konferenci. „Jindy máme na přípravu dva dny a času není tolik, proto je pro nás v takovém případě lepší zůstat doma déle a věnovat se pořádně taktice bez obav z toho, že nás někdo špehuje,“ pokračoval.
Tentokrát jeho mužstvo odehrálo poslední zápas ve čtvrtek, kdy porazilo Severní Makedonii jasným výsledkem 4:0. Proto útočník Rasmus Höjlund a spol. zvládli pořádně zregenerovat i nastudovat soupeře. „Měli jsme mezi zápasy dva dobré tréninky, na kterých jsme se dostatečně připravili na utkání. Teď jsme využili toho, aby si hráči osahali hřiště a poznali stadion,“ řekl Riemer.
Zároveň přiznal, že nachystal svěřence speciálně také na jednoho českého hráče. Jde o Tomáše Součka z West Hamu. „Známe ho docela dobře z Premier League a víte, připravil jsem si i pár taktických a tréninkových věcí, ve kterých jsme se zaměřili na jeho kvality,“ líčil dánský kouč.
„Je to skvělý hráč, má obrovské kvality a pracuje na velkém prostoru. A když se dostane do vápna, je hrozbou,“ doplnil.
Kromě toho důkladně rozebral standardní situace v podání národního týmu. Češi skórovali proti Irsku z pokutového a následně z přímého kopu. Slávista Michal Sadílek našel z prostoru u rohového praporku centrem hlavu Ladislava Krejčího.
„Nevím, jestli je to pravda, ale podle mě jde o nejvyšší tým v Evropě. A to je při standardkách docela dobré,“ zmínil Riemer. „Každý tým ale využívá jiný styl. Někdo je silný tak a jiný zase v kombinaci. Udělali jsme si analýzu a jsme připraveni. Hlavní je, že našim klukům věříme.“
Dánové jsou v zápase proti Česku favoritem, vždyť se kvalifikovali už na minulé mistrovství světa v Kataru. „Ale přistupujeme k tomu s velkým respektem, protože čelíme opravdu dobrému týmu. Česko je hrdá fotbalová země, která ještě před pár desítkami let byla druhá ve světovém žebříčku a hrála finále mistrovství Evropy,“ zakončil Riemer.