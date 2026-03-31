Pozor na Höjlunda. Dán je díky Neapoli opět ve formě: V Manchesteru mě zavřeli do klece
Česko se střelecky spoléhá na Patrika Schicka, v Dánsku roli kanonýra plní vysoký útočník Rasmus Höjlund. V kvalifikační skupině zapsal v pěti zápasech pět branek a hlavní pozornost na něj bude směřovat i v rozhodující baráži o fotbalové mistrovství světa. Ještě před rokem se přitom vedle jeho jména mnoho pozitiv neobjevovalo. „Mediální obraz v Dánsku byl takový, že je všechno na hov*o,“ řekl v nedávném rozhovoru pro TV2.
Léto 2023 a teprve dvacetiletý útočník bez větších úspěchů přestupuje do Manchesteru United za ohromných 78 milionů eur (1,9 miliardy korun). Mezi dospělými měl Rasmus Höjlund přitom odehráno jen 87 zápasů, většinu z nich navíc v dánské Kodani a rakouském Sturmu Graz, tedy mimo absolutní špičku. Stačila jedna sezona a deset branek v Atalantě, aby za něj Rudí ďáblové zaplatili obrovskou sumu.
Vysoká cenovka a tíha na světoznámé adrese ho dostaly pod tlak. Manchesteru se obecně příliš nedařilo a kritika se tak snášela i na Höjlunda. Na severozápadě Anglie strávil celkem dvě sezony a v Premier League si připsal 14 branek v 62 zápasech, což není vyloženě průšvih, ale očekávání byla vyšší.
„Byl jsem šťastný, že můžu hrát v Manchesteru, ale mediální obraz hlavně v Dánsku působil tak, že je všechno hrozné. Já se na to ale dívám jinak,“ pronesl v nedávném rozhovoru ohledně náročného období v anglické soutěži.
V útoku mu pak v létě přibyla konkurence. Za pořádný balík do United přišli Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo a Matheus Cunha. Viking z Dánska tak věděl, že lepší možností bude udělat krok stranou. „Na konci mě v Manchesteru trochu zavřeli do klece. Věděl jsem, že pokud to bude pokračovat stejně, moc fotbalu si nezahraju,“ líčil s odstupem.
Řeší se přesun do Itálie na delší dobu
Šance přišla v samém závěru letního přestupového období znovu z Itálie. Mistrovské Neapoli se na konci srpna dlouhodobě zranil nejlepší střelec minulého ročníku Romelu Lukaku a celek z jihu Apeninského poloostrova si jako náhradu vyhlédl právě Höjlunda. Přišel na roční hostování, a tohle spojení všem stranám vyšlo perfektně.
Dánský forvard se s deseti přesnými zásahy v Serii A aktuálně dělí o třetí příčku v tabulce ligových kanonýrů. „V Neapoli jsem znovu našel lásku k fotbalu. Nikdy jsem nepřestal věřit a dostal jsem klub, sportovního ředitele, trenéra a tým, co ve mně věří,“ chválil si přesun na jih Evropy.
Před pár týdny se navíc začaly rojit spekulace o tom, že by se v létě měl do Neapole přesunout na delší dobu. Smlouva o hostování údajně obsahuje i opci ve výši zhruba 1,2 miliardy korun.
Trvalý přestup by pravděpodobně uvítal i dánský národní tým. Höjlundova éra v United totiž podivuhodně kopírovala i velký útlum v reprezentační formě. Za prvních deset startů v dánském dresu nasázel sedm branek, pak se přesunul na Ostrovy a v dalších dvaceti zápasech přidal jen dva zářezy. Až odchod z Old Trafford ho opět nastartoval – v posledních šesti utkáních za reprezentaci skóroval hned pětkrát. Nyní na něj bude národ spoléhat i při souboji v Praze.