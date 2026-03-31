České oslavy postupu na MS ONLINE: Ty vole, dobrý, září Krejčí. Slavili i Nedvěd s Šádkem
Je to tam! Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Velký úspěch potvrdili barážovým vítězstvím po penaltách nad Dánskem na pražské Letné. Průběh oslav a ohlasy na postup na šampionát sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Zprávy ze dne 1. dubna 2026
Záložník Pavel Šulc
„Začátek byl vysněný, i když branka přišla možná moc brzy. Dáni totiž pak zapnuli silnější motory. Jinak jsme dvakrát vedli, ale rozhodly standardky. Čtyři góly padly teď, proti Irsku taky. Příležitosti byly spíš z nahozených balonů, oni měli něco jen díky Höjlundovi, který je neskutečně silný. Jinak moc ne. Co se penaltového rozstřelu týče, minule jsem stál vedle trenéra a teď taky. Užil jsem si to náramně a všechny kolem sebe uklidňoval, že to bude dobrý. A naštěstí fakt bylo!“ (ČT sport)
Manažer reprezentace Pavel Nedvěd
„Poděkovali jsme klukům za to, že byli patrioti. Ten náš pocit byl správný, fakt byli patrioti na hřišti. Ano, byly tam těžkosti, ale když tomu dáte srdce, odmění vás to. Po druhém gólu jsem věřil, že to bude bez penalt, ale i tak jsme měli štěstí díky srdci. Moc bych chtěl poděkovat trenérovi Koubkovi. Od té doby, co přišel, kluky semknul, mají k němu velký respekt. Jsou rádi, že pod ním můžou hrát. Samozřejmě má na postupu podíl i Ivan Hašek. Odtrénoval možná delší a horší část, takže poděkování jde i za ním a jeho realizačním týmem. Zažívám postup na mistrovství světa podruhé, ale dneska po dvaceti letech to pro mě byly větší emoce, protože bez hřiště to těžko ovlivňujete. Zatím si vůbec neuvědomujeme, co se nám povedlo. Jsem šťastný za kluky, moc jim to přeju, zaslouží si to. Děkuji i fanouškům, věděli jsme, že na tomto stadionu se neprohrává.“ (ČT sport)
Předseda FAČR David Trunda
„Chtěl bych poděkovat všem fanouškům na stadionu, kteří nás hnali dopředu, ale i panu trenérovi Koubkovi, Pavlu Nedvědovi, všem hráčům a dalším lidem okolo týmu. Mám strašnou radost. Viděli jste, že rozhodovaly obrovská týmovost a smysl pro detail. Pan Koubek s Pavlem Nedvědem to celou dobu řešili, k tomu přidali srdíčko. Dnes se Česká republika raduje právě díky tomu. Teď bude velká oslava, pak máme další varianty postupů. Víme, co nás čeká. Dáme si jeden den volno a budeme pracovat s tím, co nás v rámci mistrovství světa čeká dál.“ (ČT sport)
Obránce Štěpán Chaloupek
„Je to neuvěřitelné, z části si to ještě neuvědomuju! Čekalo se na to dvacet let, je to skvělé. Upřímně jsem z posledního mistrovství Čechů viděl maximálně sestřihy, jinak mi byly tři roky, takže těžký... (úsměv) Dánové ukázali, v čem jsou silní. Höjlund je neskutečně silný zády k bráně, mají fantastické střeďáky, v kombinaci jsou fakt kvalitní. Sil už pak nebylo moc, ale kdy jindy se vydat než dnes? Nechali jsme na hřišti všechno a získali, co chtěli!“ (ČT sport)
Trenér Miroslav Koubek
„Jsme na mistrovství světa! Dozvěděl jsem se, že trenér Curacaa Dick Advocaat odstoupil, tak jsem holt teď na World Cupu nejstarší... (smích) No jo, mám slzy, dojalo mě to, protože je to krásný zážitek. Největší úspěch kluků, můj taky. Pravdou je, že jsme na hřišti trpěli, stál proti nám skvělý mančaft. Mrzí mě dvě neubráněné standardky, ale chemie v týmu od první chvíle byla znát i cítit, energie byla hmatatelná, ta nás dovedla k úspěchu. Opravdu jsme čelili velké kvalitě. Gól na 2:2 mě mrzel, vždycky je to o osobním úkolu, ale teď už je to jedno! Je to sport, my taky dali gól po standardkách. I skvělý soupeř chybuje, všichni chybujeme. Penalty jsme trénovali usilovně celý kemp, vyplatilo se to. Dánové se jinak podobají evropským Brazilcům, jsou to tanečníci. Pohybově i technicky jsou jinde. My jsme je museli ubrzdit a narušovat jim komfort. Mají systém propracovaný, jsou spolu dlouho, čekali jsme to. Ale víte, jak to je: když chcete, tak to dokážete. A tým se tak rozhodl. To je ta síla!“ (ČT sport)
Záložník Michal Sadílek
„Jak se penalty vyvíjely, tak jsem věděl, že i kdybych nedal, byli bychom ve vedení. Jinak pořád nemůžu ověřit tomu, co se tady děje. O minulý evropský šampionát jsem se připravil sám, pak pan Hašek říkal, že je tady další šance. Měl pravdu, jsem dojatý, je to sen. Tohle si vezmeme do hrobu, je to nádhera, splnilo se to. Penalty jsme trénovali de facto celý týden, už proti Irsku jsem možná měl být v první pětce, ale měli jsme tam útočníky, kteří to mají v krvi, ale na tréninku mi to padalo, takže já jsem byl v klidu, věděl jsem, kam to dám. Ukazovali jsme si v pondělí video, ptali jsme se se Tomáše Součka na gólmana, jakou má techniku. Říkal, že vyčkává, ale že je rozhodnutý a chodí tam dřív. Já to dal na druhou stranu, proto jedeme na šampionát! Příběh je to nádherný, je to po dvaceti letech. Fakt nevím, co mám říkat... Ztrácím hlas, ale doufám, že ho chytnu do neděle, kdy hrajeme znovu. Každopádně dneska to bude hodně dlouhý...“ (ČT sport)
Zprávy ze dne 31. března 2026
Na ploše už jsou i Jaroslav Tvrdik nebo Adolf Šádek, hráči s členové realizačního týmu se fotili v bráně pod českým kotlem. Až nyní tým postupně opouští trávník.
Miroslav Koubek se objímal s Davidem Trundou, všem hráčům gratuluje reprezentační manažer Pavel Nedvěd. Pavel Šulc běžel k tribuně pozdravit rodiče. Hrdinů kouzelného večera na Letné je mnoho, hlavní ale byl týmový výkon, který přetlačil kvalitnější Dány.
Kapitán Ladislav Krejčíi
„Klobouk dolů před všemi, jsem strašně štastný. Po tom všem, co jsme si prožili... Ty vole, dobrý! Nemám slov. Nebyli jsme lepší, co si budeme říkat, ale měli jsme větší srdce a bojovali jsme víc než oni. Už před zápasem jsem říkal, že nemusí vyhrát lepší. Na konci to byla loterie, ale su na kluky hrdej, na všechny,co jsou tady. Krásný zážitek,děkuju za to. Jedeme dál. Jinak já a Sparta? To je tady osud. My a Letná jsme osud. Zažil jsem tady krásné večery, psal jsem to i Brianovi (Priskemu), že nikdy nevíte, co se tady může stát. A bylo to tak. Marně hledám slova... Je to paráda, už jdu za klukama slavit, je to pecka, doufám, že se tam všichni uvidíme v co největším počtu, ne? Pro vás to bude dovča!“ (smích) (ČT sport)
Hráči jako první oslavují u tribuny za bránou, kde celé utkání povzbuzovala nejhlasitější část publika na Letné - skupina Fanatismus Česko. Všichni jdou v euforii, zní tradiční Kdo neskáče, není Čech... Málokdo z diváků v tuhle chvíli opouští stadion.
Česko jede do MEXIKA!!! Na Letné hraje píseň Michala Tučného, celý stadion vydýchává neskutečné drama se šťastným koncem. Pomalu to dochází všem na stadionu - je to pravda, Češi po 20 letech postupují na mistrovství světa! Hráči navlékají postupová trika, nad hlavami týmu létá trenér Miroslav Koubek, vyvolávají ho i fanoušci na tribunách. Tahle noc bude ještě dlouhá...
Miroslav Koubek stojí sám před kotlem, kotel skanduje jeho jméno. Čtyřiasedmdesátiletý si užívá životní chvíle.
Probuzené Česko
Byla to fuška, nervy do posledního hvizdu sudího, znovu se šlo prodloužení a penalt. Češi to ale dokázali! Parta kolem Krejčího, Šulce, Součka, Schicka či Coufala slaví mimořádný počin. Věc, na kterou čekal český fotbal DVACET let. Věci kolem nároďáku nebyly v předchozích měsících ideální, na klíčový sraz ale přijel semknutý, odhodlaný tým. Postup vznikl chtíčem, soudržností, bojovností na samotnou hranu. A mimořádným příspěvkem rozdílových hráčů.
Dělovka Pavla Šulce partii s Dánskem otevřela, další gól obstaral nový kapitán Ladislav Krejčí. Chybělo málo a trefil mundial, nakonec museli přijít další hrdinové – Matěj Kovář likvidoval penalty a tu klíčovou proměnil Michal Sadílek. Konečně se podařilo zapálit oheň pro národní tým. Ke stadionu přijela limuzína s prezidentem Petrem Pavlem, o zápas se zajímali i ti, co normálně největší sport planety vůbec nesledují. Teď se všichni těšme na letní měsíce a konečně s českou účastí!
