Senzace! Italové potřetí v řadě budou chybět na MS, selhali při penaltách s Bosnou

40letý Edin Džeko (vlevo) podruhé dostal Bosnu na MS. Zde utěšuje Bryana Cristanteho z Itálie
Nikola Katič z Bosny slaví gól Harise Tabakoviče proti Itálii
Ermedin Demirovič slaví gól Harise Tabakoviče
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Italští fotbalisté budou potřetí za sebou chybět na mistrovství světa. Ve finále play off o postup prohráli v Bosně a Hercegovině 1:4 v penaltovém rozstřelu, po prodloužení zápas skončil 1:1. Na letní šampionát v USA, Kanadě a Mexiku postoupilo i Švédsko po výhře 3:2 nad Polskem a Turecko, které uspělo 1:0 v Kosovu.

Mistrovství světa po konci evropské baráže zná 46 ze 48 účastníků, mezi nimiž je i česká reprezentace, která zvládla penaltový rozstřel proti Dánsku. O zbývajících dvou postupujících se rozhodne v noci na středu, ve finále interkontinentálního play off se utkají dvojice Irák - Bolívie a Jamajka - Kongo.

Itálii poslal do vedení po čtvrthodině Kean, který potrestal chybnou rozehrávku brankáře Vasilje. Krátce před pauzou ale Bastoni zfauloval unikajícího křídelníka Viktorie Plzeň Memiče, viděl červenou kartu a favorit dohrával v oslabení.

Bosna a Hercegovina přestřílela soupeře 31:9 a tlak zužitkovala v 79. minutě, kdy Tabakovič dorazil míč do brány po Donnarummově zákroku proti Džekově hlavičce. Po prodloužení musely rozhodnout penalty, v nichž byli všichni čtyři domácí exekutoři bezchybní. Naopak z Italů proměnil pouze Tonali, neuspěli Esposito s Cristantem.

Se čtyřmi tituly druhá nejúspěšnější země v historii MS nezvládla baráž potřetí za sebou. Bosna a Hercegovina postoupila na druhý velký turnaj, dosud se zúčastnila pouze světového šampionátu v roce 2014. Ve skupině B změří síly s Kanadou, Švýcarskem a Katarem.

Polsko v souboji dvou tradičních účastníků závěrečných turnajů dvakrát dokázalo smazat ztrátu. Na Elangův úvodní gól odpověděl tečovanou střelou Zalewski a po Lagerbielkeově hlavičce opět srovnal po změně stran Šwiderski. V 88. minutě se ale po velkém závaru před bránou dostal k dorážce Gyökeres a poslal Švédy na šampionát. Kanonýr Arsenalu navázal na hattrick ze semifinálového duelu proti Ukrajině.

Na Seveřany, kteří na minulém mistrovství světa chyběli, čeká na tom letošním skupina F. Za soupeře budou mít Japonsko, Nizozemsko a Tunisko.

Utkání Kosovo - Turecko rozhodla jediná trefa, v 53. minutě Aktürkoglu usměrnil do sítě Kökcüovu nedůraznou střelu. Turci se představí mezi elitou poprvé od roku 2002, kdy získali na šampionátu v Koreji a Japonsku bronzové medaile. Ve skupině D se utkají s USA, Austrálií a Paraguayí. Kosovo na premiérovou účast na velkém turnaji nedosáhlo.

Kvalifikace MS fotbal 2025/2026

