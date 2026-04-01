Šťastný a dojatý Koubek: Očka trošku zvlhla… Kapitán Krejčí? Trefa do černého
Bylo dlouho po půlnoci, když usedl před novináře do tiskového střediska na sparťanské Letné. Vstřebával životní úspěch – jako první trenér po dvaceti letech pomohl dostat Česko na mistrovství světa. Miroslav Koubek (74) se na letním turnaji v Americe stane historicky nejstarším koučem, který kdy vedl národní tým na nejsledovanější sportovní akci. Penaltová výhra nad Dánskem a vysněný úspěch mu vehnaly i slzy do očí. „Mám obrovskou radost," neskrýval.
Co se ve vás odehrává po životním úspěchu?
„Potoky slz to nebyly, ale očka trošku zvlhla. Máte pravdu, že je to můj největší sportovní, možná životní úspěch. Mám obrovskou radost. Poděkování patří hráčům, celý kemp, oba zápasy byli fantastičtí. Postupně naše víra stoupala. Přesně takový projev a působení národního týmu jsem si představoval, když jsem k mužstvu přicházel. Děkuji divákům, bez nich bychom to nedokázali, dnes obzvlášť. Všechno jsou to spojené síly - poděkování patří i realizačnímu týmu, byl mimořádně dobrý ve vytvoření patřičné atmosféry v mužstvu. Bez nich bychom to nedokázali. Je to naše společné dílo, významný úspěch českého fotbalu a mám z toho opravdu radost.“
Čím jste v týmu zažehl ten oheň, o kterém jste mluvil po svém nástupu do funkce?
„To je otázka, na kterou se složitě odpovídá. Významné byly objížďky všech hráčů, co přicházeli v úvahu, během zimních klubových kempů. Říkali jsme si věci narovinu z očí do očí, co se komu líbí a co nelíbí. Jaký je jejich názor ohledně národního týmu. Jejich zpětná vazba byla nečekaně silná. Sami uznávali, že je to málo, neštimuje to. Apelovali jsme na novou dobu, novou éru. Semknutí, žádná ega, egíčka, jak už jsem říkal. Šli jsme jinou cestou. Mluvil jsem s hráči o tom, že když to nedokážeme, tak jsme ztracená generace, zahozená do koše. Nemáme větší dovednosti, než soupeř. Proti Dánsku jsme trpěli, ale hráli to, na co jsme měli. Když se dá dohromady totální nasazení, běžecký výkon, agresivita a splní se taktické věci, lze uspět.“
Byl to rozdíl oproti Irsku?
„Tam se nám po taktické stránce úplně nedařilo, podlehli jsme irskému stylu. Zpanikařili jsme a hráli, co vůbec nechtěli. Proti Dánsku to nebylo to jednoduché, oni jsou tanečníci na míči. My jsme byli kousaví, od začátku jsme hráli to, co jsme si řekli. Na začátku vysoký presink, který ale nejde vydržet celé utkání. Pak byl plán B, sehrát to ze zahuštěného prostředku. Bylo to především o obranných výkonech, věcech, co souvisí s defenzivou, a pak standardky. Dva góly jsme z nich dali, jenže také dva dostali, což mě mrzí.“
Irsko i Dánsko jste zdolali po penaltách. Věřil jste, že to zvládnete dvakrát po sobě?
„Byla tam víra, že to dokážeme. Penaltám jsme se věnovali hodně. Ale jistý jsem si nebyl v žádném případě. Je to jiný sport, jiná disciplína, loterie. Něco jako na pouti, když střílíte ze vzduchovky, zda trefíte špejli, nebo ne. Ale kdo tomu jde naproti, bývá odměněný. V kolečku před penaltami jsme mluvili hodně o psychických věcech i o duševních. Padala tam dobrá motivační slova i nějaké informace.“
Co jste si po zápase řekli s předsedou Davidem Trundou a manažerem Pavlem Nedvědem?
„Byly tam projevy radosti, blahopřání. Ale já to nevztahuji na sebe, opakují pořád, že je to kolektivní dílo mnoha lidí. Osobně jsem na lavičce trpěl podobně jako hráči na hřišti. Šlo to do penalt, určitě to vysává hodně. Jsem trochu vyčerpaný, ale v noci to doženu (úsměv).“
Byla důležitá volba kapitána Ladislava Krejčího?
„On má znamenitý styl lídrovství, jak jsem ho poznal. Tomáš Souček určitě také odváděl perfektní práci. Ale rozhodli jsme se, že pásku nebudeme měnit. Má ji Láďa a jak se v tuhle chvíli zdá, je to trefa do černého.“
Bude mít místo v týmu pro mistrovství světa Vladimír Darida?
„Rozhodne se on sám, tak jsme se domluvili. Pořád na něm hledáte vši. Ale vy nevíte, jaký má přínos pro tým v kabině, to nikdo vůbec nezaznamenal. Je to fotbalista jako řemen a navíc je tam tahle přidaná hodnota.“
Jaká je tedy přesně jeho role uvnitř týmu?
„Uplatňuje bohaté zkušeností z doby, kdy byl v reprezentaci kapitán. Jen vstoupí do kabiny a je znát, že je to vážená osoba. Když něco řekne, má to váhu. Strašně týmu pomohl.“
Na mistrovství se pravděpodobně stanete nejstarším trenérem, který kdy vedl zemi na světovém šampionátu. Dělá to s vámi něco?
„Myslel jsem si, že když to dokážeme, že budu druhý. Ale Dick Advocaat (naposledy vedl Curacao) u týmu skončil a nepojede tam. Je to pocta, moc si toho vážím. Někdo zkrátka musí být nejstarší, vy mladíci. (úsměv)“
Čeká vás na turnaji v Americe životní výzva?
„Mám v mobilu asi 150 zpráv, to je z mého okolí. Užiju si to teď s klukama. Pak si trošku oddychnu, mám plánovaný lehký zdravotní zákrok. Ale nebojte, do Mexika pojedu. Mám tam v plánu dovolenou, přece musím něco vrátit manželce. Než přišla tahle nabídka, kterou jsem přijmout musel, plánovali jsme, že odjedeme někam na jaro. Pojedeme na začátek dubna, pak už budu plánovat věci kolem mistrovství. Zase nás čeká studování soupeřů, příprava kempu, který doufám před turnajem bude (pravděpodobně v Mexiku). Tohle už řešíme intenzivně, akorát jsem se nejdřív chtěl soustředit na baráž.“