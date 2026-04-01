Dojatý hrdina Kovář o MS: Sen každého kluka… V kabině teče pivo, je tam i sekt
Dva klíčové zápasy šly do penalt a oba v české bráně zvládl. Matěj Kovář prožil v uplynulých dnech nejhezčí dny dosavadní kariéry. Skvělými zákroky a ledovým klidem v klíčových chvílích pomohl týmu přes Irsko (2:2, na pen. 4:3) a Dánsko (2:2, na pen. 3:1) směrem na fotbalový světový šampionát do Ameriky. „Chutná to skvěle," zářil jeden z českých hrdinů chvíli po úspěšném finále baráže na Letné.
Jedete na mistrovství světa. Jak to zní?
„Skvěle. Byl to sen každého kluka, co byl dneska na hřišti. Můj osobní to byl dlouhodobě. Už ani nemám slov, jak to popsat. Jsme moc rádi, že jsme se tam po dvaceti letech dostali. Chutná to skvěle.“
Co se dělo bezprostředně po zápase v šatně?
„Zatím se tam slaví pivem (úsměv). Teče tam pivo, je tam nějaký sekt. Ale většina kluků asi hned o víkendu hraje. Určitě si to užijeme, ale každý se musí připravit na klubovou scénu.“
Přesto nějaký prostor na oslavy bude ne?
„Věřím, že si to spolu určitě užijeme. Uvidíme, co se v noci stane.“ (úsměv)
Už vám dochází, čeho jste dosáhli?
„Upřímně, teď asi ještě ne, možná až s odstupem času. Stále ve mně proudí adrenalin, euforie. Bylo to neuvěřitelných deset dní, které jsme skvěle zvládli. Zaslouženě jsme se tam dostali.“
Podruhé jste šli do penalt, co se vám honilo hlavou?
„Určitě jsem tohle ještě v kariéře nezažil. Ale věřil jsem si, že aspoň jednu, dvě chytím. Nakonec Dánové dvě přestřelili, jednu jsem chytil. Pak jsem doufal, že kluci tři, čtyři promění. Díkybohu se to povedlo.“
Byl jste dojatý podobně, jako po zvládnutém Irsku?
„Určitě. Míchaly se tam v průběhu zápasu emoce. Vedli jsme jedna nula, pak dostali gól, zase vedli a pak opět inkasovali na dva dva. Emoce šly nahoru, dolů a ve finále jsme to zvládli. Převládají emoce štěstí.“
Rozhodla morální síla týmu?
„Parta byla určitě skvělá. Hlavně jsme byli kompaktní. První zápas s Irskem byl čistě o vůli, kdo to chce víc. To jsme ubojovali. Dneska to bylo také zarputilé. Plnili jsme taktický plán, který nám nachystal trenér. Plnili jsme to do puntíku, zlepšit se ještě musíme ve standardkách.“
Budete hrát v létě v Mexiku, uvědomujete si to?
„Fakt mi to nedochází, je to čerstvě po zápase. Asi až za pár dní, až budu mít chvíli čas pro sebe si uvědomit, co jsme jako tým dokázali. Teď si to chceme užít. Jsme moc rádi, že jsme to dokázali pro fanoušky a pro všechny lidi v Česku.“