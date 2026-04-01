Co udělá s kočkou? V Mexiku ještě nebyla, smál se Šulc. Koubek se chtěl proletět
Už ve třetí minutě se opřel do míče a gólem na 1:0 odpálil šílený barážový nervák s Dánskem. Pavel Šulc významně pomohl národnímu týmu k postupu na fotbalové mistrovství světa. A teď přemýšlí, co v červnu v době šampionátu provede s kočkou Frantou. „V Mexiku ještě nebyla, stejně jako já. Uvidíme," rozesmála se dobře naložená hvězda Lyonu.
Byl to váš nejdůležitější gól v kariéře?
„To asi ne. Vždyť to skončilo 2:2. Kluci to výborně zvládli, stejně tak pokutové kopy. Co dodat. Můj gól zápas rozproudil. Kdyby padl o něco později, možná by Dánové nebyli tak jistí. Takhle věděli, že mají celý zápas na otočku. Nakonec si myslím, když nad tím přemýšlím, že důležitější gól jsem nedal.“ (usměje se)
Zápas jste opustil zhruba deset minut před koncem druhého prodloužení. Jaké to pak byly nervy?
„Při penaltách jsem byl už v pohodě. Ale před tím, když jsem střídal a oni nás obrovsky mačkali, tak to bylo vážně hrozný. Kluci to ale neskutečně odbránili.“
Ukázala se, stejně jako proti Irsku, morální síla týmu?
„Dvakrát jsme vedli, i v prodloužení. Možná pro nás bylo pak složitější jít do penalt. Na druhou stranu jsme to měli, na rozdíl od Dánů, od čtvrtka vyzkoušené.“
Je krátce po zápase, už vám dochází, co jste dokázali?
„Možná už jo. Je to nádherný pocit, jsem strašně šťastný. Jsem hrozně rád za trenéra, že jsme to společně zvládli.“
Už jste si stihli vyměnit pár slov s Miroslavem Koubkem?
„Ještě ne, trenér mluvil spíš obecně, pro celou kabinu. My jsme věděli, že utkání bude takto vypadat. Dánové mají obrovskou kvalitu, byli lepší na balonu. No, ale co mohl říct? Chválil nás. Vždyť jsme postoupili na mistrovství světa.“
Po zápase dostal trenér hobla. Spontánní věc?
„On si o to řekl sám. Chtěl se proletět. (rozesměje se) Určitě je nadšenej. Je to pro něj něco úžasného. Stejně jako pro nás.“
Přemohlo vás po poslední penaltě dojetí?
„Ještě ne. To bude asi později.“
Miroslav Koubek bude nejstarším trenérem na šampionátu. Co říkáte na jeho dlouhověkost?
„Jsem za něj nadšený. Prožil jsem pod ním v Plzni nejlepší roky. Nebo řeknu - zatím nejlepší roky. Obrovsky mi pomohl.“
Záříte v Lyonu, stal jste se Fotbalistou roku a teď jste výrazně pomohl na světový šampionát. Prožíváte snové dny?
„Nad tím jsem neuvažoval. Pro mě bylo nejdůležitější, abychom zvládli barážové zápasy. A my je zvládli. Je to vážně krásný.“
Vezmete do Mexika i kočku Frantu?
„Nevím, jestli by zvládla dlouhý let. Ale snad jo. V Mexiku ještě nebyla. Já teda taky ne.“