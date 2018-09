Rashford za Anglii září! Chce být kanonýr? Ať odejde z United, radí experti

Rashford jednoduše září. Španělsku dal v sobotu rychlý gól, mohl přidat i další, ale nevyzrál na kolegu z United Davida de Geu. Jen tři dny nato další brankou setnul v přátelském zápase Švýcarsko. Během dvou utkání v dresu národního týmu se tak prosadil víckrát, než ve všech třech ligových utkání v dresu klubu z Manchesteru. Tam se mu na hrot bude jen těžko prosazovat přes horu svalů jménem Romelu Lukaku.

"Nemyslím si, že ho v dohledné době nahradí," tuší bývalý zadák Liverpoolu Jamie Carragher. Poté ale ve studiu Sky Sports navrhl, aby se Rashford vydal podobnou cestou, jako jeho belgický protějšek. "Lukaku musel odejít z Chelsea do Evertonu, aby se z něj stal útočník číslo jedna. Byl tam nejlepším střelcem a tím si zajistil přestup do United. Rashford ví, že musí hrát každý týden," řekl 40letý Angličan.

Bývalý reprezentační obránce si myslí, že Rashford bude muset Old Trafford opustit, aby naplnil svůj skutečný potenciál. "Na takové pozici musíte být hráčem světové třídy. To Rashford není, ale třeba ve 24 letech už bude. Lukaku teď vypadá jako jeden z nejlepších útočníků světa, takže se Marcus možná bude muset posunout jinam, aby se pak mohl vrátit do jednoho z velkých týmů," prorokuje Carragher.

Svou troškou do mlýna přispěl i někdejší vynikající kanonýr Newcastlu Alan Shearer, kterému vadí, že je Rashford využíván spíše na křídle. "Dokud bude Lukaku zdravý, nikomu své místo nepřenechá. I když bude zraněný, spíš si myslím, že by na jeho pozici Mourinho posunul Alexise. A dokud bude Mourinho trénovat United, na dva hroty hrát nebude," tuší Shearer.

"Kdyby potřeboval nového útočníka, myslíte, že by vybral Rashforda? Nebo by hledal prověřeného kanonýra na přestupovém trhu?" ptá se na Mourinhovy tahy. "Rashford pod ním už tak dlouho hraje na kraji, že mu trvá nějakou dobu, než se zapracuje na své přorozené pozici. A času v současném fotbale není dost. Nevolám po jeho okamžitém odchodu, Manchester United je skvělý klub. Ale jestli má ambice být uznáván jako velký střelec, tam se mu to nepovede," soudí ikona Newcastlu.