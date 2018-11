Vaclík o boji o post jedničky: Když Slováky zvořu, asi bude rozhodnuto

Rozhodne se o pozici jedničky v pondělí?

„Těžko říct, možná může. Když to úplně zvořu, asi bude rozhodnuto (usmívá se). Na druhou stranu, trenéři nás viděli ve spoustě tréninků, uvidí nás i ve stejném počtu zápasů. Asi tuší, kdo jaký má vliv na tým nejen v chytání, ale celkově v zápase. Tím myslím komunikaci a další věci. Těch aspektů bude hodně. Aspoň já si myslím, že se finální rozhodnutí nebude točit jen kolem dvou aktuálních zápasů. Že Pavlas skvěle odchytal Polsko a teď se ukáže, jestli já odchytám dobře Slováky. Navíc kvalifikace startuje až za čtyři měsíce. I v klubech nás čeká spoustu zápasů…“

Překvapilo vás, že se trenéři rozhodli dát stejný prostor vám a Pavlenkovi?

„Je to čistě rozhodnutí trenérů. Možná jim to trošku v uvozovkách děláme těžší, ale když se rozhodli to rozdělit mezi mě a Pavlase, tak Koubas (Tomáš Koubek) byl zrovna v nepříjemné pozici, protože v Rennes nechytal. Tohle taky mohlo mít vliv. Všichni tři to ale respektujeme a jsme s tím srozuměni. Rozhodne se jenom na hřišti.“

Přitom jste dlouho čekal na šanci za Petrem Čechem a teď tu proti vám stojí další silný konkurent…

„Už jako dvojka za Čechínem jsem v několika rozhovorech říkal, že se může stát, že po tomto mém čekání vyletí někdo třetí a zase budu čekat. Teď se to vyvinulo tak, že jsme tady tři gólmani na stejné úrovni. Ale pro nároďák je to jenom dobře. Když se někomu něco stane, tak už víte, že v bráně pořád máte někoho, kdo týmu pomůže a na koho se můžete spolehnout.“

Jde poměrně o citlivou věc, jak dopředu vlastně víte, že (ne)budete chytat?

„Co se týká současného srazu, vím od začátku, jak to bude. Ale ven to trenéři asi ještě nedávali. Stejné to bylo i na minulém srazu.“

Takže to, jak zachytal Jiří Pavlenka, vás neznervózňovalo?

„Ne. Aspoň doufám, že v tomto by to roli hrát nemělo.“ (usmívá se)

Už jste zmínil Tomáše Koubka, jak on vzal pozici trojky?

„S Tomem mám super vztah, trávíme spolu spoustu času i mimo trénink. V pátek jsme například byli společně s dětmi. A co mám možnost vidět, tak to zvládá dobře. Koubas je hlavně rád, že se teď po nějaké odmlce vrátil zpátky do branky Rennes. Nechytat v klubu je nepříjemná věc. Navíc, když minulou sezonu odchytal výborně. Jsem za něj rád, že zase chytá a pomáhá Rennes dostat se z nejhoršího.“