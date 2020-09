Jankto, Král i Coufal se bouří: Konec repre srazu? Proč? Nechápeme! Amen!

Po aktivním výkonu přejeli v Bratislavě domácí Slovensko 3:1 a v pondělí měli čeští fotbaloví reprezentanti v Olomouci vyzvat Skoty. To se však nestane. Po potvrzení druhého nakaženého v realizačním týmu, se Fotbalová asociace na příkaz hygieničky Martiny Marešové rozhodla sraz okamžitě ukončit. Na první pohled přísný verdikt někteří hráči nemohou pochopit. „Co to má znamenat?“ ozval se na sociální síti několik hodin po zápase záložník Jakub Jankto. A přidali se i další.

V české reprezentaci se objevily dva případy nemoci COVID-19 u členů realizačního týmu. Jeden byl oznámen ve středu ještě v Praze a druhý vzešel z kontrolních odběrů v Bratislavě.

Už před výkopem se proto podle informací iSport.cz vedení Slavie, Sparty a Plzně mělo rozhodnout, že po utkání okamžitě stáhnou svoje hráče.

Jenže zakročila pražská hygienička Martina Marešová a ta nařídila Fotbalové asociaci celý sraz zrušit. Hráči sice měli negativní výsledky, existuje ale obava, že by se po druhém pozitivním nálezu mohla nemoc ve výpravě šířit dál.

„Nicméně potom nechápu určité věci,“ ohradil se pozdě v noci na Instagramu záložník Jakub Jankto. „Před zápasem se vědělo, že máme v týmu nakaženého a dostali jsme zelenou. Po zapáse dostaneme okamžitou stopku a všichni se musí vrátit domů? Proč?“ nechápal důvody ukončení srazu.

„Proti Skotsku riskujeme kontumaci. Proč jsme teda dneska hráli a vystavili se do kontaktu se Slováky? Navíc po návratu domů pravděpodobně nedostaneme ani karanténu, což mi logicky nedává žádný smysl, a mělo by to být předmětem diskuse v nejbližších dnech. Jsme hrozba, ale po návratu už můžeme kamkoli. Co to má znamenat?“ zlobil se záložník Sampdorie Janov.

Podobně se vyjádřil i jeho spoluhráč Alex Král. „Všechno bylo perfektní, kdyby nepřišlo rozhodnutí od hygieny. Máme dva nakažené, ale z řad realizačního týmu. Hráči jsou negativní,“ kroutil hlavou středopolař Spartaku Moskva.

„Zrušil se nám zápas a nikdo neví, co bude dál. A jak to bude s dalším srazem, kde nás čekají tři venkovní zápasy,“ dodal.

A slávistický obránce Vladimír Coufal pod status dodal: „Amen.“

Českému celku hrozí, že Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) další utkání zkontumuje ve prospěch Skotů.

„Pondělní zápas proti Skotsku se v daném termínu neuskuteční. Je to čerstvá informace i pro nás samotné, zatím bych určitě nepředbíhal. Varianty znáte, naší maximální snahou bude, aby zápas kontumován nebyl,“ prohlásil tiskový mluvčí Fotbalové asociace Michal Jurman.