Zklamaný Vaclík: Máme mnohem na víc... Popsal, jak sestřelil Ronalda

Byl to váš nejhorší zápas v národním mužstvu?

„Osobně jsem zažil asi ještě horší, například v Severním Irsku v kvalifikaci mistrovství světa, kde jsme přišli o naději. Teď jsme zklamaný hlavně z toho, že jsme se vůbec nedokázali přiblížit tomu, čeho jsme schopní.“

Ano, jde o historicky nejvyšší domácí prohru reprezentace v samostatné éře.

„To jsem ani nevěděl... Ale nějak to odpovídá našemu výkonu. Musíme se z něj poučit a dát se dokupy na úterý, protože nás čeká ve Švýcarsku složitý zápas. Po posledních výsledcích tam musíme vyhrát, na což se musíme velice dobře připravit.“

V čem byl proti Portugalcům největší problém?

„Jak už jsem zmínil: Hlavně v tom, že jsme se nedokázali přiblížit výkonům, co jsme předvedli v Lize národů v červnu - ať už individuálně nebo týmově. Nedá se to vůbec porovnávat.“

Takže myslíte, že výsledek není reálným vyústěním kvalit mužstev?

„Myslím, že jako tým máme mnohem a mnohem na víc, jsme schopni odehrát mnohem lepší zápasy i s těmi nejlepšími mančafty na světě i v Evropě. Jenže výkon tomu vůbec neodpovídal.“

Mohla výsledek změnit penalta? Patrik Schick ji na konci první půle neproměnil.

„Byl to moment, který nám mohl vlít více energie do žil, kdybychom snížili na 1:2. Mohli jsme se zase dostat do zápasu. Po výkonu, který vůbec nebyl dobrý, myslím, by nám to hrozně pomohlo. Jenže bohužel to Schicky neproměnil, což tak nějak zapadá do celkového výkonu.“

Nenahrálo vám rovněž zranění klíčového stopera Jakuba Brabce, jenž musel být vystřídán už po dvaceti minutách. Scházel vám hodně?

„Jako první musím říct, že to Ondra Kúdela odehrál velmi dobře, myslím, že svoji roli zvládl. Byl v pohodě, klidný na balonu jako vždycky. Samozřejmě, Brába si po posledních výkonech vydobyl pozici lídra obrany, navíc je z té trojky nejkomunikativnější. Takže si myslím, že v určitých momentech chyběl. Ale kromě té komunikace, kterou v sobě Brába má, tam nebyl žádný problém.“

Po deseti minutách jste se dostal do souboje s Cristianem Ronaldem, trefil jste ho do nosu. Jak k tomu došlo?

„Myslím, že to bylo dlaní. Byl tam vysoký balon, já jsem nejdřív hrál míč a potom jsme se srazili. Doufám, že jsem mu nos nezlomil, protože to krvácelo celkem hodně. Ale hlavně jsem rád, že jsme byli oba schopní zápas dohrát, protože jsme spadli celkem blbě.“

Mluvil jste s ním později?

„Bavil jsem se s ním hned po srážce a po zápase jsem za ním byl ještě v kabině se zeptat, jak na tom je. Říkal, že dobrý...“

Berete aspoň jako malé pozitivum, že proti vám stejně jako v červnu neskóroval?

„Tohle žádné pozitivum není, nemůžeme to tak brát. Byl bych radši, kdyby to skončilo 1:1 a on dal gól.“

Abyste se udrželi v elitní skupině Ligy národů, musíte ve Švýcarsku vyhrát. Je to velký problém?

„Upřímně jsem nečekal, že jsou Španělé schopni s nimi doma prohrát. Pro nás se tím mění hodně, nečeká nás nic jednoduchého. Už v Praze, i když jsme je porazili, tak jsme viděli, že mají obrovskou kvalitu. Jejich výsledky nejsou náhodné.“

Co musíte pro utkání v St. Gallenu změnit?

„Koukneme na video, sedneme si na to, proberem zápas s Portugalci. Musíme se dát i zdravotně dokupy, protože tam byla spousta kluků, kteří potřebují ledovat, mají nějaké bolístky. Věřím, že se celkově srovnáme.“