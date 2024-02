Haškův první los: možní soupeři pro Ligu národů. Pomůže na MS 2026?

Ivana Haška dnes čeká premiéra: zúčastní se prvního losování v roli reprezentačního kouče. V Paříži se dozví soupeře v Lize národů. Poté, co se Česko pod bývalým trenérským vedením zřítilo z elitní skupiny, se řadí do béčkové divize. Přání je jediné: „Vyhovovalo by nám, kdybychom nemuseli daleko cestovat,“ doufá v příznivý výsledek losu šéf národního mužstva. Jisté je, že reprezentace nepotká Anglii, Rakousko ani Wales, které jsou ve stejném koši. Úspěch v této soutěži může být zajímavou pomůckou k postupu na mistrovství světa v roce 2026.