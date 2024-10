Česká stopa u výhry Slováků: Haraslín rozhodl a chválil Tuptu, přispěl i Rigo

Jako by si náročná cesta do Baku vybrala svou daň. Slováci v první půli zápasu s Ázerbájdžánem vyprodukovali jednu střelu a domácí klidně mohli vést. Nakonec pomohla dvacetiminutová přesilovka a důležité tři body do tabulky Ligy národů vystřelil sparťan Lukáš Haraslín. „Hra možná nebyla nejlepší, ale důležité jsou tři body,“ měl jasno křídelník z Letné. Na trávníku se objevili i Tomáš Rigo z Ostravy a liberecký Ľubomír Tupta. Ten dokonce asistoval u gólu na 3:1 Dávidu Ďurišovi.