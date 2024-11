ONLINE: Albánie - Česko. Reprezentace hraje o postup v Lize národů

Čeští fotbalisté hrají v Albánii předposlední zápas Ligy národů a za příznivých okolností by už dnes mohli oslavit triumf ve skupině a postup do elitní divize A. Pokud v Tiraně zvítězí a Ukrajina zároveň získá tři body v Gruzii, o první místo v tabulce už svěřenci trenéra Ivana Haška nepřijdou. Reprezentanti chtějí navázat na říjnovou domácí výhru nad Albánií 2:0 a potvrdit zlepšené výkony. Povede se to? Utkání začíná ve 20:45, ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.

Po utkání v Tiraně přivítá český tým v úterý v Olomouci Gruzii. Haškovi svěřenci po zářijovém úvodním debaklu 1:4 v Gruzii v následujících třech duelech Ligy národů získali sedm bodů a ve vyrovnané čtyřčlenné skupině B1 mají nejblíže k prvenství. Bez ohledu na ostatní výsledky potřebují získat ve zbylých dvou zápasech ještě čtyři body, stačit jim však může i méně.

Do divize A postoupí vítěz skupiny, druhý tým čeká dvojzápas play off. Liga národů je zároveň propojena s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší vítězové skupin, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát. Pokud by český celek udržel první místo, pravděpodobně by měl jistou nejhůře baráž o mistrovství světa.