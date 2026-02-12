Předplatné

Los Ligy národů: Češi se po postupu mezi elitu dozví jména tří atraktivních soupeřů

Vladimír Coufal se raduje z trefy proti Gibraltaru
Vladimír Coufal se raduje z trefy proti GibraltaruZdroj: Michal Beránek (Sport)
Manažer reprezentací Pavel Nedvěd na zápase s Gibraltarem
Česká jedenáctka pro zápas s Gibraltarem
Manažer reprezentací Pavel Nedvěd na zápase s Gibraltarem
Gólová rána Vladimíra Coufala
Tomáš Souček se raduje z gólu proti Gibraltaru
Tomáš Souček se raduje z gólu proti Gibraltaru
Tomáš Souček se raduje z gólu proti Gibraltaru
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga národů
Začít diskusi (0)

Čeští fotbalisté ve čtvrtek večer poznají jména tří soupeřů ve čtyřčlenné skupině pátého ročníku Ligy národů. Národní tým předloni v listopadu postoupil z úrovně B do elitní Ligy A a může se těšit na souboje s atraktivními soupeři. Před losem v Bruselu figurují reprezentanti ve čtvrtém výkonnostním koši spolu s Walesem, Řeckem a Tureckem, tyto tři země tak do skupiny dostat nemohou.

Český celek předloni na podzim vyhrál v Lize národů skupinu B1 v konkurenci Albánie, Gruzie a Ukrajiny. Trenérem byl tehdy ještě Ivan Hašek, po němž nedávno převzal mužstvo Miroslav Koubek.

Národní tým si zahraje elitní úroveň Ligy národů podruhé. V roce 2022 ve skupině A obsadil poslední místo za Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem a sestoupil zpět do divize B, kterou absolvoval již třikrát. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích.

V prvním koši Ligy A před losem figuruje čtveřice zemí, která si v minulém ročníku zahrála Final Four. Vítězství obhajuje Portugalsko, druhé skončilo Španělsko, třetí Francie a čtvrté Německo. Z druhého koše může český celek dostat Itálii, Nizozemsko, Dánsko či Chorvatsko, s nímž se utkal v nedávné kvalifikaci o mistrovství světa. Ve třetím koši jsou Srbsko, Belgie, Anglie a Norsko.

Článek pokračuje pod infografikou.

Českou delegaci budou na losu zastupovat předseda FAČR David Trunda, místopředseda Zdeněk Grygera, generální sekretář Stanislav Rýznar a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. „Já asi žádné vytipované týmy nemám, byť se na to samozřejmě díváme a bavíme se o tom. Každopádně to pro nás určitě bude velká výzva,“ řekl novinářům Trunda.

UEFA zatím nerozhodla, jak přesně se soutěž promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční za dva roky ve Velké Británii a Irsku. Některé týmy každopádně na základě výsledků v Lize národů dostanou dodatečnou šanci postoupit na šampionát.

Vedle elitních skupin Ligy A budou rozlosovány i další tři úrovně B, C a D. Nový ročník začne během prodlouženého reprezentačního okna na přelomu září a října, skupinová fáze vyvrcholí v listopadu.

V divizi A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B.

Los v Bruselu začne ve čtvrtek v 18:00.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů