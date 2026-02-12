Los Ligy národů: Česko proti gigantům! Národní tým čeká v nabité skupině Španělsko či Anglie
Čeští fotbalisté se v pátém ročníku Ligy národů utkají s oběma finalisty z posledního EURO - vítězným Španělskem a Anglií. Zbylým soupeřem svěřenců nového trenéra Miroslava Koubka v mimořádně nabité skupině A3 bude Chorvatsko, s nímž si reprezentanti zopakují souboje z nedávné světové kvalifikace. Rozhodl o tom čtvrteční los v Bruselu.
Český tým si zahraje nejsilnější ze čtyř výkonnostních úrovní Ligy národů podruhé. Účast mezi elitou si zajistil předloňským prvenstvím ve skupině B1 ještě pod předchozím trenérem Ivanem Haškem. Při dosud jediném vystoupení v divizi A před čtyřmi lety národní mužstvo skončilo v konkurenci Španělska, Portugalska a Švýcarska poslední a sestoupilo.
Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Pátý ročník bude propojen s kvalifikací o mistrovství Evropy v roce 2028. Liga národů začne v září a skupinová fáze vyvrcholí v listopadu.
V divizi A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B. Prvenství v Lize národů obhajuje Portugalsko.
Český celek byl pro elitní úroveň v nejslabším ze čtyř výkonnostních košů spolu s Walesem, Řeckem a Tureckem a měl jistotu, že na tyto soupeře nenarazí. Los byl ke Koubkovým svěřencům krutý a přisoudil jim papírově nejtěžší možnou trojici.
Článek pokračuje pod grafikou
Španělé v minulém ročníku Ligy národů prohráli až ve finále po penaltovém rozstřelu s Portugalskem, před třemi lety soutěž ovládli. Předloni v červenci opanovali evropský šampionát po finálovém vítězství 2:1 nad Anglií. Český celek od rozdělení federace dosud na Španělsko narazil v sedmi zápasech a ani jednou nevyhrál. Před čtyřmi lety v Lize národů nejprve doma překvapil remízou 2:2, v odvetě v Málaze pak favoritovi podlehl 0:2.
Anglie na posledních dvou evropských šampionátech došla až do finále, kde v obou případech prohrála. S Českem se naposledy utkala na EURO v červnu 2021 a zvítězila těsně 1:0. O dva roky dříve na sebe týmy narazily v evropské kvalifikaci, ve Wembley nejprve svěřenci tehdejšího trenéra Jaroslava Šilhavého utrpěli rekordní debakl 0:5, doma pak překvapili výhrou 2:1.
S Chorvatskem má český celek nejčerstvější zkušenost, v nedávné světové kvalifikaci za ním obsadil druhé místo ve skupině. Vloni v červnu v Pule utrpěl Haškův výběr debakl 1:5, doma v říjnu pak uhrál bezbrankovou remízu. Český tým nezvítězil ani v jednom z dosavadních šesti vzájemných duelů. Chorvaté získali medaili na posledních dvou světových šampionátech, kde vybojovali stříbro a bronz.
UEFA zatím nerozhodla, jak přesně se Liga národů promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční za dva roky ve Velké Británii a Irsku. Některé týmy každopádně na základě výsledků v soutěži dostanou dodatečnou šanci postoupit na šampionát.
Los dalších skupin fotbalové Ligy národů:
Liga B:
- Skupina 1: Skotsko, Švýcarsko, Slovinsko, Severní Makedonie.
- Skupina 2: Maďarsko, Ukrajina, Gruzie, Severní Irsko.
- Skupina 3: Izrael, Rakousko, Irsko, Kosovo.
- Skupina 4: Polsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, Švédsko.
Liga C:
- Skupina 1: Albánie, Finsko, Bělorusko, San Marino.
- Skupina 2: Černá Hora, Arménie, Kypr, Lotyšsko/Gibraltar.
- Skupina 3: Kazachstán, Slovensko, Faerské ostrovy, Moldavsko.
- Skupina 4: Island, Bulharsko, Estonsko, Lucembursko/Malta.
Liga D:
- Skupina 1: Gibraltar/Lotyšsko, Malta/Lucembursko, Andorra.
- Skupina 2: Litva, Ázerbájdžán, Lichtenštejnsko.