Los Ligy národů ONLINE: Češi se po postupu mezi elitu dozví jména tří atraktivních soupeřů
Čeští fotbalisté poznají jména tří soupeřů ve čtyřčlenné skupině pátého ročníku Ligy národů. Národní tým předloni v listopadu postoupil z úrovně B do elitní Ligy A a může se těšit na souboje s atraktivními soupeři. Před losem v Bruselu figurují reprezentanti ve čtvrtém výkonnostním koši spolu s Walesem, Řeckem a Tureckem, tyto tři země tak do skupiny dostat nemohou. Los sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Český celek předloni na podzim vyhrál v Lize národů skupinu B1 v konkurenci Albánie, Gruzie a Ukrajiny. Trenérem byl tehdy ještě Ivan Hašek, po němž nedávno převzal mužstvo Miroslav Koubek.
Národní tým si zahraje elitní úroveň Ligy národů podruhé. V roce 2022 ve skupině A obsadil poslední místo za Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem a sestoupil zpět do divize B, kterou absolvoval již třikrát. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích.
V prvním koši Ligy A před losem figuruje čtveřice zemí, která si v minulém ročníku zahrála Final Four. Vítězství obhajuje Portugalsko, druhé skončilo Španělsko, třetí Francie a čtvrté Německo. Z druhého koše může český celek dostat Itálii, Nizozemsko, Dánsko či Chorvatsko, s nímž se utkal v nedávné kvalifikaci o mistrovství světa. Ve třetím koši jsou Srbsko, Belgie, Anglie a Norsko.
Článek pokračuje pod infografikou.
Českou delegaci na losu zastupují předseda FAČR David Trunda, místopředseda Zdeněk Grygera, generální sekretář Stanislav Rýznar a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. „Já asi žádné vytipované týmy nemám, byť se na to samozřejmě díváme a bavíme se o tom. Každopádně to pro nás určitě bude velká výzva,“ řekl novinářům Trunda.
UEFA zatím nerozhodla, jak přesně se soutěž promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční za dva roky ve Velké Británii a Irsku. Některé týmy každopádně na základě výsledků v Lize národů dostanou dodatečnou šanci postoupit na šampionát.
Vedle elitních skupin Ligy A budou rozlosovány i další tři úrovně B, C a D. Nový ročník začne během prodlouženého reprezentačního okna na přelomu září a října, skupinová fáze vyvrcholí v listopadu.
V divizi A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B.