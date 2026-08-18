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Začal prodej vstupenek na Ligu národů. Za kolik na Španělsko nebo Anglii?

Česká radost po gólu Ladislava Krejčího na MS
Česká radost po gólu Ladislava Krejčího na MSZdroj: Profimedia.cz
Španělský trenér Santi Denia
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Španělský trenér Santi Denia
Španělský trenér Santi Denia
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Dnes ve 14:00 začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou jen prostřednictvím mobilní aplikace Fotbal+. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun, na zápasy s Anglií a úřadující mistry světa Španěly od 690 do 1990 korun. Fotbalová asociace ČR (FAČR) o tom informovala na svém webu.

Všechny tři zápasy se odehrají v Praze, první dva na konci září na slávistickém stadionu v Edenu. Prvním soupeřem národního týmu, na jehož lavičce absolvuje debut španělský trenér Santi Denia, bude 26. září Chorvatsko. O tři dny později Češi vyzvou držitele bronzu z posledního světového šampionátu Angličany. Dvoutýdenní reprezentační pauzu pak zakončí ve Španělsku a v Anglii.

Na evropské i světové šampiony Španěly narazí český výběr 12. listopadu na stadionu Sparty na Letné. O tři dny později zakončí elitní skupinu soubojem v Chorvatsku.

Pokud si čeští fanoušci chtějí pořídit vstupenky na všechny tři domácí zápasy, mohou si zakoupit balíček, díky němuž ušetří 20 procent z původní ceny. Pak by zaplatili v rozmezí od 2296 do 5576 korun. Aplikace Fotbal+ je nově jedinou platformou, kde lze zakoupit lístky na domácí utkání reprezentace.

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