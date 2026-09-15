Povolávák do repre: připraví se Macek, Kušej, Sejk i Čvančara! A tipy na divokou kartu
Nová éra české fotbalové reprezentace se blíží, už v pátek oznámí španělský kouč Santi Denia svou první nominaci. Které jména z ligy se s ohledem na potřeby národního týmu a aktuální výkonnost nabízejí?
„Zatím nevíme, jakým stylem bude chtít Denia hrát. Ostrá křídla do šířky? Dvě desítky? Jediná jistota asi je, že nebude hrát na tři stopery, protože to Španělé neznají,“ říká v bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík. On i jeho kolegové ale pár jmen nabízejí…
Nominace bude bez zraněného Tomáše Součka: situace, na kterou není česká reprezentace zvyklá. „Otevírá se místo na šestce pro Romana Macka, minimálně pro tenhle sraz. Macek zapadá do potřebného profilu jak fyzickým fondem, tak technickou zdatností,“ popisuje Černík přednosti nové sparťanské posily, která na téma reprezentační pozvánky hovořila i po sobotním vítězství Priskeho týmu nad Jabloncem.
A co další jména? „Začíná se od nuly, hoďme za hlavu to, co bylo v minulosti. Proč ne Vasil Kušej a Tomáš Čvančara?“ zazní na adresu dalších ligových fotbalistů s aktuálně odpovídající výkonností.
- Dojde na velké překvapení v podobě hodně divoké karty?
- Co Václav Sejk, Hugo Sochůrek a Adam Karabec?
- Jak si vedou v probíhajícím ročníku rozhodčí v Česku?
- A který z klubů „vyhrál“ letošní přestupák?
Podívejte se na bonusovou část podcastu Liga naruby!