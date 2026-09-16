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Ambros na radaru, boj o brankářskou jedničku. Kdo z legionářů klepe na dveře reprezentace?

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Ambros na radaru, boj o brankářskou jedničku. Kdo z legionářů klepe na dveře reprezentace? | Speciál • Zdroj: iSport.cz
Lukáš Ambros řídil výhru Anderlechtu v play off o Evropskou ligu
Filip Lissah v dresu skotského Falkirku
Lukáš Ambros řídil výhru Anderlechtu v play off o Evropskou ligu
Lukáš Ambros řídil výhru Anderlechtu v play off o Evropskou ligu
Filip Lissah v dresu skotského Falkirku
Lukáš Ambros řídil výhru Anderlechtu v play off o Evropskou ligu
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Liga národů
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Mládí vpřed. Českou fotbalovou reprezentaci čeká pod vedením Santiho Denii postupný přerod a první náznaky nového směru může ukázat už páteční nominace na zápasy Ligy národů. Dočkají se šance nové tváře? „Myslím si, že v nominaci uvidíme zajímavá jména, která možná širší veřejnost překvapí. Chtěl bych v reprezentaci vidět Lukáše Ambrose,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor Pavel Baláž. „Reprezentace by měla začít zabudovávat hráče, jako je Filip Lissah. Je mladý, pravidelně hraje v Anglii a může nastoupit na dvou postech,“ doplňuje kolega Daniel Konečný.

  • Jak se daří českým hráčům v zahraničí?
  • Kdo si říká o premiérovou nominaci?
  • A komu připadne role reprezentační brankářské jedničky?

Celý speciál Ligy naruby najdete na liganaruby.cz či v placené sekci Premium na webu iSport.

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