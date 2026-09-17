Dvanáct nových tváří pro reprezentaci: šok z Brna či atypické křídlo. Koho Denia povolá?
Zejména v kvalitních zahraničních ligách ubývá českých fotbalistů. Přesto se tam najdou mladí talenti, kteří by mohli zapadnout do strategie Santiho Denii. Nový reprezentační trenér rovněž poctivě objížděl české stadiony, kde se klube další řada zajímavých adeptů pro národní tým. Nabízíme 12 hráčů, které vybraly deník Sport a server iSport.cz. Kdo by se zítra mohl objevit v Deniově první nominaci pro utkání v Lize národů?
Ondřej Kričfaluši
- Obránce, 22 let, Union Saint-Gilloise
Bilance v ligové sezoně
- Zápasy: 5
- Minuty: 367
- Góly+asistence: 0+0
- V reprezentaci: 0/0
Kapitán Lvíčat i přes nevalnou sezonu Baníku ukázal velký potenciál a belgický Union SG za něj neváhal poslat 120 milionů korun. S výškou 195 centimetrů má fyzické předpoklady dokonalého stopera a zároveň dobrý pohyb, čtení hry i výbornou rozehrávku. Právě technická zdatnost a schopnost rozbíjet presink soupeře přesnými pasy z něj dělá extrémně zajímavou možnost. Zvládne zahrát i v záloze, i když v novém působišti zatím hraje výhradně pravého stopera v zadní trojce.
Mikuláš Konečný
- Obránce, 20 let, Slavia
Bilance v ligové sezoně
- Zápasy: 5
- Minuty: 484
- Góly+asistence: 0+0
- V reprezentaci: 0/0
Možná se na první dobrou vybaví mírná nervozita, podíl na inkasovaném gólu v Liberci, dvě červené karty. Ale také výjimečná typologie v rozehrávce i obranné hlavičce, plus neochvěná důvěra, kterou v mladíka realizační tým Slavie vkládá a na základě které ho nasazuje do nejtěžších zápasů. V Konečném vidí moderního českého stopera a jednou ho reprezentační pozvánka určitě nemine. Proč by si ho Denia nemohl „osahat“ už při svém prvním srazu s národním týmem?
Filip Lissah
- Obránce, 21 let, Swansea
Bilance v ligové sezoně
- Zápasy: 7
- Minuty: 513
- Góly+asistence: 0+0
- V reprezentaci: 0/0
Angličan s českým pasem patří mezi nejzajímavější volby. Stále jednadvacetiletý produkt akademie Chelsea zvládne spolehlivě zahrát stopera i krajního beka. Právě na postu pravého obránce Česko mnoho možností nemá. Na jaře poprvé oblékl český dres v kvalifikačních zápasech o EURO do 21 let. Na startu sezony nastupuje pravidelně v obraně Swansea, která má nejlepší defenzivu ve druhé anglické lize. Má vynikající fyzické předpoklady a nedělá mu problém rozehrávka odzadu.
Kryštof Daněk
- Záložník, 23 let, LASK Linec
Bilance v ligové sezoně
- Zápasy: 6
- Minuty: 376
- Góly+asistence: 1+1
- V reprezentaci: 2/0
Technický tvořivý záložník naskočil do sezony fantasticky. Téměř vždy nastupuje v základní sestavě a daří se mu bodovat, což je pro hráče na jeho pozici klíčové. Za LASK naskočil do deseti zápasů ve všech soutěžích a připsal si tři góly a dvě asistence. Rakouskému mistrovi pomohl k senzačnímu postupu do hlavní fáze Ligy mistrů a v lize se tým drží na prvním místě. V národním týmu už dvakrát naskočil a novému trenérovi by jeho fotbalový profil mohl vyhovovat.
Hugo Sochůrek
- Záložník, 18 let, Sparta
Bilance v ligové sezoně
- Zápasy: 7
- Minuty: 313
- Góly+asistence: 0+0
- V reprezentaci: 1/0
Sparťanská kometa z jarní poloviny minulé sezony se rozjíždí pozvolna. Sochůrek vypadl ze základu, kam se dostal až naposledy s Jabloncem. Zahrál ale velmi dobře, i směrem k národnímu týmu v něm dřímá obrovský potenciál. Hra směrem nahoru, odvaha, kvalita na míči, solidní technické předpoklady. Atributy, které určitě vnímá i nový španělský kouč národního týmu. V nové reprezentaci Sochůrek bude mít místo a dá se očekávat jeho nominace na nadcházející sraz.
Roman Macek
- Záložník, 29 let, Sparta
Bilance v ligové sezoně (za Spartu)
- Zápasy: 6
- Minuty: 514
- Góly+asistence: 0+0
- V reprezentaci: 0/0
Ve Spartě se zabydlel extrémně rychle, po zkušenostech ze zahraničí se mu z letenského prostředí kolena nerozklepala. Přenáší formu z Mladé Boleslavi, na pozici šestky si umí poradit přehledem, technikou, čtením hry i kvalitní rozehrávkou. Před osmi lety patřil do kádru jednadvacítky, je možné, že se v 29 letech dočká i premiérové pozvánky do reprezentačního áčka. Trenér Denia o něm může uvažovat i proto, že po zranění kotníku ještě nezačal hrát Tomáš Souček.
Dominik Pech
- Záložník, 20 let, Young Boys Bern
Bilance v ligové sezoně
- Zápasy: 8
- Minuty: 284
- Góly+asistence: 1+1
- V reprezentaci: 0/0
Odchovanec Slavie si buduje velmi solidní pozici ve švýcarské lize. Ve dvaceti letech nastupuje na pozici defenzivní šestky, má dostatečnou výšku i solidní techniku, rád vyráží do soupeřova boxu. V přípravě upoutal zajímavým výkonem proti Plzni, ve dvaceti letech nabírá pravidelnou minutáž. Zajímavý určitě bude i pro trenéra Deniu, který na něm může stavět do dalších let. Stylem může připomínat legendárního španělského štítového polaře Sergia Busquetse.
Tadeáš Vachoušek
- Křídelník, 22 let, Zbrojovka Brno
Bilance v ligové sezoně
- Zápasy: 7
- Minuty: 537
- Góly+asistence: 1+2
- V reprezentaci: 0/0
Šlo by o šok, vždyť odchovanec Teplic nemá start ani za jednadvacítku! Od startu minulé sezony jde ale o klíčového muže Zbrojovky. Od začátků v Teplicích zesílil, naučil se využívat svou rychlost, které dlouhodobě na krajích národního týmu chybí. Nadprůměrnou produktivitu z druhé ligy zatím zopakoval jen v prvních dvou kolech, na další body zatím čeká. Kdo ale sleduje ligu, ví, že ve škatulce ofenzivních hráčů jde o tuzemský nadstandard.
Lukáš Ambros
- Křídelník, 22 let, Anderlecht
Bilance v ligové sezoně
- Zápasy: 4
- Minuty: 309
- Góly+asistence: 0/0
- V reprezentaci: 0/0
S jistou nadějí vyhlížel už Koubkovu nominaci na MS, měl za sebou totiž v Polsku úžasnou sezonu. Ta Ambrosovi nakonec zařídila prestižní angažmá v belgickém Anderlechtu, kde sice v lize mlčí, ale v kvalifikaci Evropské ligy už stihl 2+1. Levonohý křídelník je typem hráče, který v tuzemsku normálně nevidíme – nesmírně technický, vhodný do kombinace se solidním zakončením. U bruselských fanoušků už je oblíbencem, proč by to tak nemohlo být i u nového trenéra nároďáku?
Václav Sejk
- Útočník, 24 let, Sigma Olomouc
Bilance v ligové sezoně
- Zápasy: 8
- Minuty: 684
- Góly+asistence: 3+2
- V reprezentaci: 1/0
Od prvního kola jasná útočná jednička, Olomouc se o důrazného útočníka opírá. Start sezony chytil ve skvělé formě, v osmi kolech zvládl tři góly a dvě asistence. Nedělní zápas v Plzni „udělal“ pro hosty zejména on. Trenér Pavel Hapal vyzdvihuje hráčovu pracovitost, která se může hodit i národnímu týmu. S českým dresem má bohaté zkušenosti, v jednadvacítce dělal kapitána. Sparťanský odchovanec v sobě má potenciál i do dalších let a jistě ho bedlivě sleduje i Santi Denia.
Christophe Kabongo
- Útočník, 23 let, Plzeň
Bilance v ligové sezoně
- Zápasy: 7
- Minuty: 353
- Góly+asistence: 3+0
- V reprezentaci: 1/0
Při domácí postupové noci přes CZ Bělehrad (5:1 po prodl.) přispěl proměněnou penaltou a asistencí, v lize skóroval třikrát a je nejlepším střelcem Plzně. Mladý útočník nemá pevné místo v základní sestavě, ale v týmu s mizernými výsledky drží jednu z nejlepších forem. V národním týmu by právě proto mohl dostat šanci. Mladý, perspektivní, dokáže zahrát z křídla i na hrotové pozici. Fyzicky silný, výborný ve hře jeden na jednoho i sebevědomý v zakončení.
Ryan Naderi
- Útočník, 23 let, Rangers
Bilance v ligové sezoně
- Zápasy: 5
- Minuty: 275
- Góly+asistence: 1+1
- V reprezentaci: 0/0
Tajný trumf na hrot útoku. Narodil se v německých Drážďanech a fotbalově vyrůstal v Německu, odkud se přesunul do Skotska a od začátku sezony pravidelně nastupuje na hrotu útoku Rangers. Ve všech soutěžích zapsal za devět zápasů tři góly a tři asistence. Čeští fanoušci si ho mohli všimnout v kvalifikaci Konferenční ligy proti Jablonci, kde 194 centimetrů vysoký čahoun skóroval a pak na tiskovce zaujal solidní češtinou. Může získat český pas a Denia o něj jeví zájem, probíhá ale ještě boj s časem kvůli občanství.