V Anglii roste Coufalův nástupce. Lissah oslňuje v Championship, ukáže na něj Denia?
- Nový trenér reprezentace Santi Denia oznámí první nominaci po odchodu klíčových opor včetně Patrika Schicka a Tomáše Holeše.
Mezi neokoukanými jmény vyniká pravý obránce Filip Lissah ze Swansea, který po působení ve Skotsku pravidelně nastupuje v druhé anglické lize.
Obměněný národní tým prověří v Lize národů zápasy proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku, jež poslouží jako test před kvalifikací na EURO 2028.
Česká reprezentace vstupuje pod španělským koučem Santim Deniou do nové éry. Po odchodu některých klíčových opor oznámí trenér zítra první nominaci na Ligu národů. Dá se očekávat výrazný řez kádrem i příval čerstvé krve. Na seznam se dere mimo jiné i zajímavý talent z Anglie, který by mohl zatlačit na pozici Vladimíra Coufala. Deník Sport vybral jedenáct neokoukaných jmen, která si říkají o šanci.
Těžko odhadovat, koho si nový trenér Santi Denia vybere do své posádky, s níž započne svou plavbu s českou kocábkou. V Lize národů hned na úvod čelí nablýskaným parníkům z Chorvatska, Anglie a Španělska.
Nelze čekat velké výsledky. Kouč se navíc v prodloužené šestnáctidenní reprezentační pauze teprve seznámí s nově poskládaným mužstvem a bude do něj dostávat svou fotbalovou vizi. Náročné testy poslouží také jako příprava na následující kvalifikaci o EURO 2028.
Po nepovedeném mistrovství světa ukončili reprezentační kariéru Patrik Schick, Tomáš Holeš, Václav Darida, Václav Černý (ten se do nominace na MS nedostal) i Jaroslav Zelený. Dává smysl, aby se celé mužstvo posunulo personálně. Španělský kouč vyznávající technickou a kombinační hru může ukázat na celou řadu neokoukaných mladých tváří s minimální či nulovou zkušeností v národním týmu.
Kdo se může na prvním Deniově seznamu zítra objevit?
Do „španělského“ kombinačního systému
Klíč je jasný: hráči s formou, kterým vyhovuje hra s míčem a hodí se do „španělského“ kombinačního systému. Vedle toho je třeba zohlednit věk adeptů – nová reprezentace by se měla tvořit zejména s ohledem na budoucnost a následující čtyřletý cyklus vrcholící dalším mistrovstvím světa.
Deník Sport a web iSport.cz složily jedenáctku zajímavých tváří téměř výhradně z mladých hráčů současné či předchozí reprezentace do 21 let.
Jedinou výjimkou je Roman Macek ze Sparty, který v 29 letech může pomýšlet na první pozvánku. Mladou generaci zastupují tahouni minulé jednadvacítky Kryštof Daněk (23), Václav Sejk (24) nebo Christophe Kabongo (23). Doplňují je hlavní tváře současného výběru Michala Bílka – Mikuláš Konečný (20), Ondřej Kričfaluši (22), Dominik Pech (20) a Lukáš Ambros (22). Šanci by mohli dostat také mladíci Tadeáš Vachoušek (22) a Hugo Sochůrek (18).
Všechny požadavky směrem k nově skládanému týmu splňuje mladý obránce Filip Lissah (21). Když se jeho jméno objevilo v poslední nominaci Michala Bílka, prakticky každý fotbalový fanoušek pozdvihl obočí. „Kdo to je? Proč jsme o něm nikdy neslyšeli?“ ptali se.
Rodák z Londýna má českou matku, už delší dobu vlastní český pas. „O prázdninách jsem vždycky jezdil navštívit babičku a strýce do Mostů u Jablunkova,“ vysvětloval pro Sport svůj vztah k Česku. Jazyková bariéra tedy není takový problém, pár slov řekne a ještě víc rozumí. „Nemluvím plynule, ale trochu česky umím, takže v pohodě vedu konverzace s členy týmu,“ líčil.
Nemluví plynule, trochu česky umí
V posledním roce navíc udělal velké fotbalové kroky vpřed a jako obránce se prosadil v náročné ostrovní konkurenci. Hodně zaujal i v dresu Lvíčat. Na posledním srazu jednadvacítky odehrál v březnu kompletních 180 minut proti Skotsku (0:0) a Gibraltaru (5:0), s přehledem obstál.
„Filipa musím vyzdvihnout. Zapadl výborně, ve Skotsku zahrál skvěle a tady taky. Je rychlý, soubojový, zároveň má klid a dobrou rozehrávku. Může nám výrazně pomoct i dál. Sice nemluví úplně plynule, ale dobře zvládá i komunikaci. Mám z něj radost,“ líčil trenér Bílek.
Od té doby udělal anglický Čech další kroky kupředu. Na hostování ve skotském Falkirku nastupoval pravidelně, střídal pozice pravého i levého beka i stopera a pomohl k šestému místu v Premiership, což bylo nejlepší umístění klubu za 30 let.
Odchovanec Chelsea se v létě vrátil zpět do mateřské Swansea. Chytil se v základní sestavě jednoho z favoritů druhé anglické ligy. Po sedmi kolech se „labutě“ pohybují na špici Championship, Lissah odehrál každý zápas jako podstatná součástka nejlepší defenzivy soutěže. Někdy nastoupí jako klasický pravý bek, jindy jako pravý stoper. Vždy v obranné čtyřce, což bude s největší pravděpodobností preferovaná formace nové české reprezentace.
Možná toto srovnání vyzní až moc troufale, ale Lissah momentálně nastupuje na stejné pozici a ve stejné soutěži jako kapitán a prakticky nedotknutelný člen základní sestavy Ladislav Krejčí. Má veškeré předpoklady k tomu, aby se stal jednou z čerstvých tváří pozměněného českého výběru.
Program Česka v Lize národů
|Datum
|Čas
|Zápas
|26. září
|20:45
|Česko – Chorvatsko
|29. září
|20:45
|Česko – Anglie
|3. října
|20:45
|Španělsko – Česko
|6. října
|20:45
|Anglie – Česko
|12. listopadu
|20:45
|Česko – Španělsko
|15. listopadu
|20:45
|Chorvatsko – Česko